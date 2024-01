15. Januar 2024

Skifreizeit der SJD

Endlich ist es wieder so weit: Die Skifreizeit der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) geht in die nächste Runde. Am Wochenende vom 8. bis 10. März findet die Skifreizeit wieder in Saalbach-Hinterglemm statt.





Weitere Informationen auf der Webseite der SJD! Alle Informationen zur Anmeldung werden rechtzeitig im nächsten SJD-Newsletter und auf unseren Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Auch für musikalische Höhepunkte ist gesorgt – in diesem Jahr wird die „Combo Band“ wieder für Stimmung sorgen! Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben und von der Musik der „Combo Band“ mitgerissen zu werden!

