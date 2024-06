Tanz in den Mai 2024: Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Heilbronn lud ein

Am 30. April luden wir zum Tanz in den Mai in die Festhalle Nordheim ein. Die Veranstaltung lockte zahlreiche Besucher aus der Region Heilbronn an, die sich auf ein Programm von Tanzdarbietungen der Heilbronner Tanzgruppen sowie musikalische Unterhaltung freuten.

Die Helferinnen und Helfer des Balls in Nordheim. Foto: privat

Um 20.00 Uhr eröffnete die Nova-Band schwungvoll die Tanzfläche und schon in der ersten Pause des Balls standen die Tanzgruppen bereit zum Einmarschieren. Neben dem geschmückten Maibaum wurden dann auf der Tanzfläche verschiedene Volkstänze präsentiert. Zuerst zeigte die Siebenbürgisch-Sächsische Kinder- und Jugendgruppe unter der Leitung von Lara Gaber und Stefanie Fuss ihr Können und begeisterte das Publikum mit dem Tanz „Das Fenster“ als auch mit dem „Kieler Sprotten“.Anschließend war die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn, geleitet von Stefanie Fuss und Michelle Hamrodi, gemeinsam mit der Siebenbürgischen Tanzgruppe Heilbronn, organisiert von Vivien Weber und Patrick Welther, an der Reihe, die den Zuschauern die „Walzquadrille“ und „D’r Seppl“ zeigten. Es folgten zwei gemeinsame Tänze aller Gruppen, der „Sprötzer“ und die „Sternpolka“, die den Auftritt abrundeten. Neben den Tanzvorführungen sorgten wir mit warmen Speisen, Kaffee und Kuchen sowie erfrischenden Getränken und Cocktails an der Bar dafür, dass es unseren Gästen an nichts fehlte. Eingeläutet wurde der Mai dann um Mitternacht mit dem Stück „Der Mai ist gekommen“, das gemeinsam unter musikalischer Begleitung von Tobias Krempels und Lukas Köber gesungen wurde. Wir bedanken uns ganz herzlich für den schönen Abend bei allen Besuchern und Helfern als auch bei der Band! Save the date: Sommernachtsball am 13. Juli mit der „Akustik 3-Band“. Unter dem Motto „Hawaii“ laden wir auch in diesem Jahr in die Willy-Weidenmann-Halle in Nordheim-Nordhausen ein. Weitere Informationen dazu sind auf unserer Homepage jtg-heilbronn.de, auf Facebook Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn und Instagram unter @jtgheilbronn zu finden.

Lara Gaber