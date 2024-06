Föderationsjugendlager und Heimattag in Kanada versprechen vielfältige Begegnungen

Zum diesjährigen Föderationsjugendlager in Kanada vom 5. bis 19. Juli werden 26 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Rumänien, den USA und dem Gastgeberland erwartet. Brezeln backen, der Besuch der Niagarafälle und Vorträge über die Siebenbürger Sachsen in Kanada stehen ebenso auf der Agenda wie die Zusammenstellung eines kurzen Programms für den Heimattag in Kitchener, dessen Besuch einen Höhepunkt der seit 1971 stattfindenden internationalen Begegnung darstellt.

Amist der Transylvania Klub Kitchener Gastgeber des Heimattages der Siebenbürger Sachsen in Nordamerika. Mit Blick auf das Föderationsjugendlager wurde das Motto „Pflege deine Wurzeln – Nurture Your Roots“ gewählt. Die Auftaktveranstaltung am Freitag, der „Kameradschaftsabend“, ist ebenfalls dem Föderationsjugendlager gewidmet: Eine „Jugendlager Reunion“, also ein Wiedersehen früherer Teilnehmer soll es werden. Die eigens dafür gegründete Arbeitsgruppe aus ­Rebecca Horeth, Rick Hesch und Christine Lang hat Adressen zusammengetragen und über E-Mail und Social Media dazu eingeladen. Details zum Wiedersehen gibt es auf Facebook unter @saxons.ca . Traditionelle Programmpunkte des Heimattages am Samstag sind der Gottesdienst, die Kundgebung mit Ansprachen und Verleihung der Kanadischen Ehrennadel an verdiente Mitglieder, das Kulturprogramm mit anschließendem Festbankett und Tanz bis in die Nacht.Die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada freut sich darauf, in diesem Jahr Gastgeber zweier so wichtiger Veranstaltungen zu sein, wie ihr Bundesvorsitzender John Werner im Föderationsgespräch am 3. Juni mitteilte, und erwartet die Landsleute aus allen Mitgliedsländern der Föderation der Siebenbürger Sachsen.

dr