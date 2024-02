SJD Bayern lädt zum Stickseminar ein

Macht euch bereit, die Nadel einzufädeln, denn unser Stickseminar geht in die nächste Runde! Egal ob erfahrener Sticker oder absoluter Anfänger, das Stickseminar der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (Kurz: SJD Bayern), soll euch inspirieren, der siebenbürgischen Kultur näherbringen und eure Stickfähigkeiten auf ein neues Niveau heben. Geplant ist ein Nadelkissen für eure Tracht, aber selbstverständlich könnt ihr auch euer Trachtensäckchen aus dem letzten Seminar finalisieren.

Wann:10.00-16.30 UhrWo: Haus des Deutschen Ostens (HDO), Am Lilienberg 5, 81669 MünchenSichert euch euren Platz und meldet euch bis zum 31. März per Mail an: sonja.logdeser[ät]sjd-bayern.de. Wir freuen uns, euch dort zu sehen!