Liebe Doris, BIAS vom Feinsten - mit Verlaub, leider ein weiteres Mal.

Deshalb kann ich es nicht lassen, hier diese zwei Links zu posten, in der Hoffnung, dass wir uns alle miteinander in dieser Hinsicht bessern (in der Herangehensweise mit unserer Mundart, unserer Heimat Siebenbürgen und "mai nou" mit dem Thema Identität der Siebenbürger Sachsen:



https://www.visualcapitalist.com/?s=BIAS

https://de.wiktionary.org/wiki/Bias