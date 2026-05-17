



17. Mai 2026

Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD): Zeltplatz beim Heimattag 2026

Wir, das Zeltplatzteam, freuen uns darauf, euch in diesem Jahr wieder auf dem Zeltplatz begrüßen zu dürfen. Für diejenigen, die noch keine genaue Vorstellung haben, wo sie übernachten sollen: Wie immer werden ab Freitagmittag, 12.00 Uhr, die Tore zum Zeltplatz geöffnet, also packt eure Zelte ein und kommt zu uns (am Bahndamm an der Luitpoldstraße)!

22. Mai 2026, ab 12.00 Uhr

• Wo: selbe Location –> am Bahndamm an der Luitpoldstraße

• Parken: Das Parken der Autos wird in diesem Jahr wieder direkt am Zeltplatz möglich sein. Dafür wird ein eigens abgetrennter Bereich angrenzend zum Zeltplatz eingerichtet.

• Anmeldung Zeltplatz: Alle Zelter können sich wie gewohnt am Eingang anmelden.

• Kosten: 40 Euro für SJD-Mitglieder, 70 Euro für Nicht-Mitglieder (beinhaltet Übernachtung bis Montag), 15 Euro Abzeichen (für alle verpflichtend!), zehn Euro Müllpfand (für alle Übernachtungsgäste), Besucher (KEINE Übernachtung) –> 70 Euro



Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) ist als Jugendorganisation des Verbandes verpflichtet, die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes einzuhalten. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Zeltplatz nur mit dem entsprechenden Formular zur Erziehungsbeauftragung gemäß Jugendschutz betreten. Die SJD ist durch das Jugendschutzgesetz verpflichtet, dies zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen – im schlimmsten Fall bedeutet das den Ausschluss vom Zutritt auf den Zeltplatz. Bitte gebt diese Info auch an Jugendliche weiter, die unsere Zeitung nicht bekommen. Zeltplatzhelfer beim letztjährigen Heimattag in Dinkelsbühl. Foto: Rhea Klein Die Zeltplatzordnung, die am Eingang des Zeltplatzes ausliegt, ist zwingend einzuhalten! Wir möchten im Vorfeld darauf hinweisen, dass wie in jedem Jahr auch dieses Jahr auf die Lautstärke geachtet werden muss! Das Sicherheitspersonal wird bereits bei der Anreise Kontrollen durchführen und gegebenenfalls große Anlagen, Mikrofone oder Ähnliches einkassieren. Von 3.00 bis 8.00 Uhr darf keine Musik mehr gespielt werden!



Auch dieses Jahr suchen wir, das Zeltplatzteam, fleißige Helfer, die uns beim Auf- und Abbau sowie während des Heimattages unter die Arme greifen und tatkräftig unterstützen, denn solch eine Veranstaltung ist nur mit eurer Hilfe zu bewältigen. Aus diesem Grund brauchen wir DICH! Solltest du dich angesprochen fühlen, melde dich.



Weitere Infos zur Anmeldung zum Zeltplatzhelfer, zur Anmeldung als Zelter oder zum Jugendschutzformular findest du auf unserer Webseite • Wann: Freitag,ab 12.00 Uhr• Wo: selbe Location –> am Bahndamm an der Luitpoldstraße• Parken: Das Parken der Autos wird in diesem Jahr wieder direkt am Zeltplatz möglich sein. Dafür wird ein eigens abgetrennter Bereich angrenzend zum Zeltplatz eingerichtet.• Anmeldung Zeltplatz: Alle Zelter können sich wie gewohnt am Eingang anmelden.• Kosten: 40 Euro für SJD-Mitglieder, 70 Euro für Nicht-Mitglieder (beinhaltet Übernachtung bis Montag), 15 Euro Abzeichen (für alle verpflichtend!), zehn Euro Müllpfand (für alle Übernachtungsgäste), Besucher (KEINE Übernachtung) –> 70 EuroDie Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) ist als Jugendorganisation des Verbandes verpflichtet, die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes einzuhalten. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Zeltplatz nur mit dem entsprechenden Formular zur Erziehungsbeauftragung gemäß Jugendschutz betreten. Die SJD ist durch das Jugendschutzgesetz verpflichtet, dies zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen – im schlimmsten Fall bedeutet das den Ausschluss vom Zutritt auf den Zeltplatz. Bitte gebt diese Info auch an Jugendliche weiter, die unsere Zeitung nicht bekommen.Die Zeltplatzordnung, die am Eingang des Zeltplatzes ausliegt, ist zwingend einzuhalten! Wir möchten im Vorfeld darauf hinweisen, dass wie in jedem Jahr auch dieses Jahr auf die Lautstärke geachtet werden muss! Das Sicherheitspersonal wird bereits bei der Anreise Kontrollen durchführen und gegebenenfalls große Anlagen, Mikrofone oder Ähnliches einkassieren. Von 3.00 bis 8.00 Uhr darf keine Musik mehr gespielt werden!Auch dieses Jahr suchen wir, das Zeltplatzteam, fleißige Helfer, die uns beim Auf- und Abbau sowie während des Heimattages unter die Arme greifen und tatkräftig unterstützen, denn solch eine Veranstaltung ist nur mit eurer Hilfe zu bewältigen. Aus diesem Grund brauchen wir DICH! Solltest du dich angesprochen fühlen, melde dich.Weitere Infos zur Anmeldung zum Zeltplatzhelfer, zur Anmeldung als Zelter oder zum Jugendschutzformular findest du auf unserer Webseite www.sjd-siebenbuerger.de . Im Hinblick auf die einfachere Datenverarbeitung unsererseits bitten wir darum, euch ausschließlich über unsere Homepage anzumelden. Über den QR-Code werdet ihr direkt zu den Links für die Anmeldungen weitergeleitet. Merci – euer Zeltplatzteam 2026! Bernd Breit, Frederike Stamm, Tobias Krempels, Sarah Graef, Raul Albrich, Jan Hallmen, Verena Konnerth

Schlagwörter: Heimattag 2026, Dinkelsbühl, SJD, Zeltplatz

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