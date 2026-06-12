



12. Juni 2026

Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland: Glucks und Oma beim Heimattag in Dinkelsbühl

Kommen euch diese Paradiesvögel bekannt vor? – Vielleicht habt ihr die beiden Clownessen an Pfingstsonntag durch Dinkelsbühl radeln sehen.

Bezaubernde Clownessen im Konzertsaal. Foto: Hanna Müller Oder ihr habt zu den knapp 100 Besucherinnen und Besuchern um 13 Uhr im Konzertsaal im Spitalhof gehört und habt ihrem spannenden Theaterstück „Der Bücherschatz“ gelauscht. Darin fanden Oma und ihre Enkelin Glucks ein mysteriöses Buch, in dem sie erstaunlicherweise selbst die Protagonistinnen waren. Sie wurden auf eine wundersame Reise rund um die Welt geschickt – und sogar darüber hinaus! Die Heldinnen reisten mit dem Zug in den Zoo, von dort hoch zu Ross in den Wilden Westen, auf einem Albatros in den friedlichen Osten und schließlich mit einer Weltraumrakete auf den Mond. Und mit der Hilfe der begeisterten Kinder konnten sie den Bücherschatz finden. Ende gut, alles gut. Oder ihr habt zu den knapp 100 Besucherinnen und Besuchern um 13 Uhr im Konzertsaal im Spitalhof gehört und habt ihrem spannenden Theaterstück „Der Bücherschatz“ gelauscht. Darin fanden Oma und ihre Enkelin Glucks ein mysteriöses Buch, in dem sie erstaunlicherweise selbst die Protagonistinnen waren. Sie wurden auf eine wundersame Reise rund um die Welt geschickt – und sogar darüber hinaus! Die Heldinnen reisten mit dem Zug in den Zoo, von dort hoch zu Ross in den Wilden Westen, auf einem Albatros in den friedlichen Osten und schließlich mit einer Weltraumrakete auf den Mond. Und mit der Hilfe der begeisterten Kinder konnten sie den Bücherschatz finden. Ende gut, alles gut. Hanna Müller

Schlagwörter: Heimattag 2026, Dinkelsbühl, SJD, Kinder, SJD

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