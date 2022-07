1 • Bir.Kle. schrieb am 04.07.2022, 02:50 Uhr (um 03:19 Uhr geändert):

"Ab 20.00 Uhr wurde dann langsam mehr los und „TraunSound“ startete im Festzelt."

Das ist einer dieser typischen Sätze, bei denen man sofort merkt, dass der Urheber nur ein Siebenbürger Sachse sein kann.

Die siebenbürgisch-sächsische Fügung "hīsch hemlich" wird ins Deutsche eher NICHT mit "langsam" oder "schön langsam" übersetzt, sondern beispielsweise mit "allmählich", "nach und nach" oder bildungssprachlich "sukzessive".

Es wird höchste Zeit, dass das sich unter den Siebenbürger Sachsen allmählich herumspricht. Ich bezweifele jedoch, dass das noch eintritt.





"Die Luft war sehr dünn und die Stimmung einfach genial und der Hammer."



Wenn man dem Leser die Stimmung anschaulich schildern möchte, bedient man sich nicht irgendwelcher ausgelutschter und nichtssagender Worthülsen aus der Jugendsprache, sondern man versucht stattdessen, die Stimmung so lebhaft wie möglich zu beschreiben. Wie haben die Gäste sich verhalten? Haben sie lautstark mitgesungen? Haben sie auf den Tischen getanzt? Gab es Polonaisen durch das Festzelt?

Wenn man die Stimmung durch eine derartige Herangehensweise veranschaulicht, bekommt der Leser eine weitaus bessere Vorstellung vom Geschehen als wenn man einfach Allgemeinplätzchen und Adjektive a la "genial", "fantastisch", "sensationell", "phänomenal" oder ähnliche in die Runde schmeißt.



Übrigens: Wenn die Stimmung "der Hammer" war, muss im Festzelt komplett tote Hose geherrscht haben. Ein Hammer ist nämlich ein Werkzeug, von dem keinerlei Stimmung ausgeht.

Aber heutzutage, in Zeiten, in denen eine extrem nervtötende Seuche namens "Megamanie" grassiert, muss man - egal wo oder was man liest - schon froh sein, wenn man mal fünf Sätze am Stück antrifft, in denen dieses unsägliche Wort "mega" nicht vorkommt.

Ich wette, dass schätzungsweise 80 bis 90 Prozent derer, die dieses Wort ständig umherschleudern, noch nicht einmal genau wissen, was es eigentlich bedeutet oder aus welcher Sprache es stammt.

Denjenigen, die der Magamanie anheim gefallen sind und alles "mega" finden, ist der besagte Hammer auf den Schädel gesaust, wobei er genau dort eingeschlagen hat, wo das sensorische Sprachzentrum, das sogenannte Wernicke-Areal, ansässig ist.