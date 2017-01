7. Januar 2017 Druckansicht | Empfehlen

Kreisverband Kempten/Allgäu: Strahlende Kinderaugen bei Nikolausbesuch

Unter dem Motto „Alle Jahre wieder“ fand am 4. Dezember die Vorweihnachtsfeier des Kreisverbandes Kempten/Allgäu im Gasthof zum Hirsch in Krugzell statt. Nach der kurzen, stimmungsvollen Power-Point-Präsentation „Advent – es ist Advent“ hielten die Gäste einen Rückblick auf die Advents- und Weihnachtstraditionen der Siebenbürger Sachsen in ihrer alten Heimat Rumänien.

Anschließend durften sich alle 14 Kinder in einem Halbkreis zusammensetzen. Sie sahen und hörten die Nikolausgeschichte „Lieber Nikolaus, wann kommst du?“. Markus Krich projizierte die passenden Bilder auf die Leinwand, und dazu erzählte Sabine Dornach eine Geschichte über einen Nikolaustag, an dem alles schief ging.



Während sich unsere Mitglieder und Gäste mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen stärkten, bot sich die Gelegenheit zum gemütlichen Austausch. Anschließend sangen wir bekannte Weihnachtslieder, begleitet von Kristof Büsing an der Gitarre. Danach traten einige Kinder der Jugendgruppe auf die Bühne und spielten Weihnachtslieder auf der Flöte und dem Keyboard. Zwei Mädchen sangen dazu. Nikolausbesuch – Höhepunkt der Vorweihnachtsfeier in Krugzell. Foto: Sabine Dornach



Auch für unsere älteren Verbandsmitglieder hatte der Nikolaus Päckchen mit Plätzchen dabei, die fleißige Helferinnen gebacken hatten. Zum Abschluss gab es eine Weihnachtstombola mit verschiedenen selbstgemachten Sachpreisen. Der Wirt der Gaststätte hatte drei Gutschein a 15 Euro beigesteuert. Das Besondere war, dass es keine Nieten, nur Gewinne gab.



Sabine Dornach

