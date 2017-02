Faschingsball in Ulm: Extraterrestrisch, morgenländisch und fruchtig süß

Das waren einige der Zutaten, aus denen der „Faschingscocktail“ am 28. Januar in Ulm gemischt wurde. Schon die Einladung der Kreisgruppe Ulm zu ihrem Faschingsball mit Einlass um 18.18 Uhr und Beginn um 19.19 Uhr ließ alle schmunzeln und weckte in uns die Lust auf einen fröhlichen und lustigen Faschingsball. Die bunten Luftballons, Papierschlangen und die restliche Dekoration zauberten Faschingsstimmung in den Saal im Martinusheim. Die Musik begann pünktlich um 19.19 Uhr, und Prinz Michael eröffnete mit Prinzessin Laura den Tanz.

Die Ulmer Politikerin Ronja Kemmer mit Ehemann, umringt von Maskenträgern der Kreisgruppe Ulm. Foto: Uwe Zschau

Bei der herzlichen Begrüßung der Gäste durch unsere Kreisgruppenvorsitzende, Claudia Benkö, wurde der Ehrengast, Ronja Kemmer, eine bekannte und beliebte Ulmer CDU-Politikerin und derzeit die jüngste Bundestagsabgeordnete, mit Ehemann in unserer Mitte willkommen geheißen. Herzlich wurden auch die Gäste unserer befreundeten Kreisgruppe aus Biberach, die Vorsitzende der Kreisgruppe Böblingen sowie unsere lieben und treuen Banater Schwaben begrüßt. Es erschienen zauberhafte Kostümträger: Biene Maja summte um Erdbeerfrüchtchen, das Burgfräulein tanzte mit den Cowboys, Vampire zeigten ihre Zähne, Höhlenmädchen lächelten die Fee an, die mit einer arabischen Stewardess zusammensaß. Sogar der Kaiser von Japan erschien mit seiner ersten Konkubine. Die Charleston-Tänzer erschraken über die vielen grünen Außerirdischen, als diese in den Saal hereinschwebten. Der Scheich und seine Haremsdamen brachten orientalisches Flair mit. Eine Hexe, Piraten, Häschen, eine Krankenschwester und eine Zigeunerin bevölkerten die Tanzfläche. In kürzester Zeit herrschte eine ausgelassene Partystimmung im Saal.Dazu trug nicht zuletzt die Musik bei. „Duo Rix“ (Richard Melas und Agatha Singer) spielte beliebte deutsche Schlager, Volksmusik und englische Lieder. Mit ihrer sehr guten Darbietung begeisterten die Musiker die Gäste und schafften es, die Stimmung im Saal zum Kochen zu bringen. Unser Duo ging sehr einfühlsam auf die besonderen Musikwünsche der Gäste ein und so wurde, wie jedes Mal wenn Rick auf der Bühne steht, für die Banater Schwaben „Auf der Vogelwiese“ gespielt. Schwungvoll und gekonnt tanzten und „topschten“ unsere Freunde ihren Lieblingstanz.Kurz vor Mitternacht wurden die Maskenträger zum Aufmarsch gebeten. Die Jury startete mit der Vergabe des Sonderpreises, der an Prinz Michael und Prinzessin Laura ging. Die Preisempfänger wurden zusätzlich mit einem langen und herzlichen Applaus der Zuschauer belohnt, da sie uns an diesem Abend mit ihrer Lebensfreude und Tanzfreudigkeit beeindruckt haben. Der nächste Preis ging an alle maskierten Kinder, und der Süßigkeitenkorb wurde mit viel Begeisterung gestürmt. Der Kaiser von Japan und seine Konkubine gewannen den dritten Preis. Die Spannung stieg: Wer würde das Rennen um den ersten Preis machen? Die Außerirdischen oder der Scheich und seine Haremsdamen? Die Jury hatte entschieden und der zweite Preis ging an die Außerirdischen! Der Scheich und seine Haremsdamen waren die Sieger und brachen gleich in ein lautes und fröhliches Siegesgeschrei aus! Leider hatten die Außerirdischen vergessen, ihre passenden und einheitlichen Schuhe mitzubringen. Der Scheich aber hatte dafür gesorgt, dass die orientalischen Schnabelschuhe seiner Haremsdamen reich mit Edelsteinen verziert waren und die Farbe zu dem Gewand passte.Liebe Leser, Sie können die schönen Masken und Impressionen vom Ulmer Faschingsball auf unserer Homepage anschauen.Ronja Kemmer spricht wohl allen Ballgästen aus der Seele, wenn sie die gelungene Veranstaltung wie folgt kommentiert: „Wir haben uns bei Ihnen richtig wohl gefühlt und hatten viel Spaß. Das tut richtig gut, denn man kann einfach mal ganz Mensch sein und abschalten.“Wir bedanken uns bei allen Gästen für ihr Kommen, beim Vorstand für die Organisation und bei der phantastischen Helfermannschaft für den tollen Einsatz! Wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung hier in Ulm! Aje uch Gott erhauld ich!

Monika Melas