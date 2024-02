Bewährte Doppelveranstaltung in Hessen

Am 13. Januar begrüßten Marlene Linz, Landesjugendreferentin, und Landesvorsitzende Ingwelde Juchum alle Gäste, die gern zu den ersten vom Landesverband Hessen organisierten Veranstaltungen im neuen Jahr gekommen waren: Line Dance-Seminar und Faschingsball.

Die zufriedenen Teilnehmer des Line Dance-Seminars in Heusenstamm freuen sich auf ein nächstes Mal. Foto: Werner Roßdorfer

Das Line Dance-Seminar fand am Nachmittag in der Halle des TSV Heusenstamm statt. Die Begeisterung fürs Tanzen und die Freude, in der Gemeinschaft mitzuwirken, führten viele Jugendliche und einige ältere Semester zusammen. Unter der meisterhaften Anleitung von Ingrid Barth lernten die Tanzfreudigen sieben Tänze aus Ingrids Line Dance-Repertoire kennen. Zu bekannten Klängen wie „We will rock you“ von Queen und „I need more of you“ von den Bellamy Brothers wurde die Abfolge der Tanzschritte eines „Canadian Stomps“ und „Lindi Shuffles“ erlernt. Aufmerksam und mit großem Spaß nahmen etwa 30 Tanzbegeisterte am Seminar teil. Großen Anklang fanden einige von Partys bekannte Tänze, die in lockeren Tanzbewegungen ausgeführt wurden. In den Pausen wurden Tanzschritte wiederholt und man konnte sich mit Obst und Kuchen stärken. Warme und kalte Getränke standen bereit, so dass jede/r seinen Durst stillen konnte. Wie alte Bekannte wurden die Neulinge in Gespräche eingebunden und in die Gemeinschaft aufgenommen. Mit großem Applaus bedankten sich alle Anwesenden bei Ingrid Barth, die uns einfühlsam neue Tänze lehrte. Danke allen stillen Helfer/innen, die für das leibliche Wohl der Teilnehmer/innen sorgten!Im Anschluss fand der Faschingsball statt, der zu den vom Landesvorstand regelmäßig organisierten Veranstaltungen im Jahresablauf gehört. Musik, Prämierung der besten Masken und eine Tombola – jedes Los ein Gewinn – gehören traditionsgemäß zum Fasching in Hessen. Die „Combo“-Band verstand es wunderbar, durch die Auswahl der Musiktitel die Stimmung aufzuheizen. Mit langhaarigen, blonden Perücken und einem speziellen Outfit passten sich die Musiker auf der Bühne dem Geschehen im Saal an. Um Mitternacht bebte der Saal unter den Füßen der Tanzenden und ihrem ausgelassenen Mitsingen. Die Prämierung der interessantesten Masken und die Ausgabe der gelosten Gewinne waren weitere Höhepunkte während des närrischen Treibens.Für den ersten Platz der Maskenprämierung wurden die Schöne und das Biest bestimmt, den zweiten Platz teilten sich zehn Harry Potters aus Darmstadt und für den dritten Platz wurde die Aschaffenburger Tanzgruppe ausgewählt. Lachend und winkend dankten die Prämierten. Viele Losbesitzer entfernten sich zufrieden mit ihrem Gewinn in der Hand oder im Beutel vom Tisch mit der Tombola. Ein herzlicher Dank geht an dieser Stelle an die großzügigen Spender. Die mitfeiernden Kinder freuten sich über Süßigkeiten und die Band rockte so unbändig, dass die fröhlichen Fastnachter gern noch länger gefeiert hätten als „nur“ bis zwei Uhr morgens. Bei den tatkräftigen Helfern für den Auf- und Abbau bedankt sich der Landesverband sehr herzlich! Es zeigte sich erneut: Die Doppelveranstaltung hat sich gut bewährt. Ingwelde Juchum und Marlene Linz danken im Namen des Landesvorstandes allen, die sich an der Organisation beteiligt und sich für das Gelingen der beiden Veranstaltungen eingesetzt haben!

Karin Scheiner