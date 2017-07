Kreisgruppe Wiehl – Bielstein: Jugend hat das Kronenfest fest in der Hand

Das Kronenfest ist inzwischen fest im Jahresprogramm der Kreisgruppe Wiehl – Bielstein etabliert. Der Vorstand hatte am 1. Juli Mitglieder und Freunde der Kreisgruppe in/an das Evangelische Gemeindehaus Wiehl-Bielstein eingeladen, um ganz im Sinne der Tradition den Trachtentanz rund um die Krone zu feiern. Nur der Wettergott spielte auch in diesem Jahr keine Paraderolle. Dabei wäre es so schön gewesen, unter freiem Himmel zu stehen und das Tanzbein zu schwingen, ohne dass die Tracht nass wird, sagte im Interview das Trachtenpaar Anna Kast (15 Jahre) und Julian Kessmann (17 Jahre). Die Sorge, dass das Fest unter Umständen nicht gut besucht sein könnte, hat sich zum Glück nicht bestätigt.

Kronenfest der Kreisgruppe Wiehl – Bielstein. Foto: Robert Krauss

Die beiden sind eines der zwölf Trachtenpaare der Jugendtanzgruppe der 15- bis 19-Jährigen, die schon seit längerem Gefallen daran ­finden, Einigkeit und Zusammenhalt der Siebenbürger Sachsen zu leben und zu demonstrieren. Die Tanzgruppen sind in den letzten zwei Jahren rasant gewachsen und haben großen Zuspruch bei drei Generationen gefunden.Den Anschluss an die Tanzgruppe hat Anna gefunden, weil sie von einer gleichaltrigen Freundin angesprochen wurde, die eigentlich einen männlichen Tanzpartner suchte. Eine Zeitlang war es wirklich schwer, Jungen für das Tanzen zu motivieren. Inzwischen ist das „Problem“ jedoch gelöst, denn Julian hat mit einigen seiner Freunde auf Wunsch des Vaters den Schritt gewagt und kann sich vorstellen, auch noch in fünf oder zehn Jahren mit dem Volkstanz weiterzumachen, und zwar unabhängig davon, ob die Eltern noch Mitwirkende sind.Angesprochen auf die wöchentlichen Proben, antworten beide, dass sie die Zeit gern aufbringen, denn „man möchte schließlich immer wieder neue Tänze vorführen, um bei etwa zehn Veranstaltungen im Jahr ein abwechslungsreiches Programm bieten zu können“. Der Trachtentanz hat inzwischen nicht nur seine Berechtigung beim Kronenfest und Katharinenball, er ist auch bei Hochzeiten, runden Geburtstagen sowie beim Volkstanzwettbewerb und natürlich beim Heimattag gefragt. Anna und Julian sind in Deutschland geboren und aufgewachsen und können sich mit der Kultur und den Bräuchen der Siebenbürger Sachsen im Allgemeinen gut identifizieren, denn sie lernen immer wieder neue Leute kennen, haben Spaß an der Musik und an den Treffen, beispielsweise am Heimattag in Dinkelsbühl. Sie fühlen sich privilegiert, eine Tracht tragen zu dürfen, um ihren Wurzeln bewusst Ausdruck zu verleihen. Das wird von allen Seiten auch sehr bewundert. Es hat sogar dazu geführt, dass Jugendliche ohne siebenbürgischen Hintergrund Teil von uns wurden, so die Aussage von Julians Vater. Das Gefühl beim Aufmarsch ist geprägt von Freude und Stolz. „Ein wenig Nervosität ist auch immer dabei, aber diese verliert sich nach einiger Zeit während des Tanzes.“ Die Tracht hat Anna von ihrer Tante bekommen. Diese sei noch sehr gut erhalten, obwohl sie schon so alt ist. Julian hat seine Tracht von seinem Vater. Dieser habe sie in jungen Jahren schon in Rumänien getragen.Es ist für ihn auch immer wieder ein schöner Anblick, die 5- bis 9-jährigen Kinder in Tracht zu sehen. „Es freut mich zu sehen, dass so viele Kinder Interesse am Volkstanz haben. Es ist auch gut, dass es die Einteilung nach Altersstufen gibt, weil dies dazu führt, dass die Gruppen gut miteinander harmonieren. Jede Altersstufe hat einen anderen Tanzgruppenleiter: Winfried Göllner und Ursula Müller bei den Erwachsenen ab 20 Jahren, bei den 15- bis 19-Jährigen Birgit und Horst Kessmann, bei den 5- bis 14-Jährigen Birgit Kessmann, Hedda Schuller und Jana Kessmann.“Die Frage nach Verbesserungsvorschlägen für das Kronenfest in Bielstein beantworten beide damit, dass das Gemeindehaus für die Tanzveranstaltung am Abend nicht genug Platz biete. Die Tanzfläche sei aufgrund der Bestuhlung zu klein. Ob sich das ändern lässt, will Julian mit seinem Vater besprechen, der das Fest gemeinsam mit Agathe Wolff, Ingmar Gusbeth, Michael Schuller und zehn weiteren Vorstandsmitgliedern in Bielstein wieder größer gemacht hat.Der Programmablauf ist in jedem Jahr gleich. Das Fest beginnt nachmittags mit einem Gottesdienst, der dieses Jahr in der angrenzenden Kirche stattfand und von Pfarrer Daniel Boltner gehalten wurde. Es folgte der Trachtentanz der drei Generationen unter der Krone. Die Krone hatten am Vortag viele fleißige Helfer aufgestellt, genauso wie die Zelte zum Schutz vor Regen. Der Vorsitzende Horst Kessmann moderierte das Fest und sprach vielen Anwesenden den verdienten Dank aus.Währenddessen konnte man sich drinnen am reichlichen Kuchenbüfett bedienen und seinen Kaffee trinken, der bei den Klängen des Blasorchesters Siebenbürgen-Drabenderhöhe nochmal so gut schmeckte. Wer eher an Herzhaftem interessiert war, wurde am Grillstand bestens verköstigt. Das Gemeindehaus füllte sich am Abend ab 20.00 Uhr zum Tanz mit der Band „Variation“. Es kam tolle Partystimmung mit Hits von früher und heute auf. Das gehört ebenfalls zur Tradition dieses Festes. Das Wichtigste aber sind die Menschen, die hingehen, mithelfen und den Zusammenhalt pflegen.

A. Krauss