



20. August 2025

Hetzeldorfer Treffen mit Kronenfest

Am 28. Juni fand in Lauffen am Neckar bei herrlichstem Sommerwetter das Hetzeldorfer Treffen mit Kronenfest statt. Viele Gäste erschienen in Tracht, was es zu einem festlichen Treffen werden ließ und die Verbundenheit zur Gemeinschaft und Tradition zeigte.

Der neue Vorstand der HOG Hetzeldorf, von links, vorne: Fabian Lutsch, Renate Heilmann, Hans-Egon Welther; hinten: Rose-Marie Lutsch, Diethilde Lauer, Brunhilde Schenk, Sibylle Hütter, Katharina Schmidt, Emma Maurer. Foto: Carolin Schenk Es ist ein guter Brauch geworden, bei den Hetzeldorfer Treffen einen Gottesdienst mit dem aus unserer Heimatgemeinde stammenden Pfarrer Michael Welther zu feiern. Im Rahmen dieses Gottesdienstes wurde auch die goldene Konfirmation der anwesenden Konfirmanden, die in Hetzeldorf im Jahr 1975 konfirmiert wurden, gefeiert. Wir bedanken uns auf diesem Wege noch einmal bei Pfarrer Michael Welther für seine Unterstützung und sein Engagement für die Gemeinschaft der Hetzeldorfer.



Anschließend wurde das Kronenfest nach alter Tradition gefeiert. Fleißige Helfer hatten bereits am Freitagnachmittag die Halle geschmückt und die Krone aufgestellt. Nachdem die Musiker Dieter und Frieder Lauer die Musik angestimmt hatten, marschierten 36 Trachtenpaare unter der Krone auf. Andreas Lauer kletterte, fachgerecht gesichert von Horst Kraus, mit einer bewundernswerten Leichtigkeit den Kronenstamm hinauf bis in die Krone. Nach einer kurzen Begrüßung und Ansprache folgte der Süßigkeitenregen. Alle Kinder tummelten sich unter der Krone, um möglichst viele Süßigkeiten aufzusammeln.



Welch schöne Gefühle und Erinnerungen an unser geliebtes Hetzeldorf in Siebenbürgen, die wir noch fest in unseren Herzen tragen.



Der Tanz unter der Krone bei strahlendem Sonnenschein brachte die Trachtenpaare ins Schwitzen, so dass alle schnell den Weg in die klimatisierte Halle suchten, um gemeinsam zu Mittag zu essen.



Im Anschluss waren alle eingeladen, an der Mitgliederversammlung der HOG Hetzeldorf mit Neuwahlen teilzunehmen. Nach dem Rückblick auf die vergangenen Jahre wurde das neue Projekt „Kirche mit Engelgeflüster“ vorgestellt. Die Hetzeldorfer Bergkirche wurde mit Spendengeldern renoviert und erhält jetzt ein neues Nutzungskonzept. Mehr wollen wir hier nicht verraten. Wir freuen uns auf viele Besucher, die nach Hetzeldorf kommen, um die Bergkirche zu bewundern und dort ein einzigartiges Erlebnis zu erfahren.



Unter der Leitung von Horst Dengel fanden die Neuwahlen des Vorstands statt. Christine Kartmann (Finanzreferentin) und Wilhelm Kraus (Beisitzer) wurden mit einer Urkunde und einem Präsent für ihr Engagement für die Gemeinschaft der Hetzeldorfer aus dem Vorstand verabschiedet. Renate Heilmann und ihr Stellvertreter Hans-Egon Welther wurden in ihren Ämtern als Vorsitzende bestätigt. Katharina Schmidt als Kulturreferentin, Sibylle Hütter als Sozialreferentin, Brunhilde Schenk als Jugend- und Familienreferentin und Emma Maurer als Schriftführerin bleiben weiter im Amt. Neu gewählt wurden Rose-Marie Lutsch als Finanzreferentin, Diethilde Lauer als Beisitzerin Finanzen und Fabian Lutsch als Beisitzer Jugend. Als Kassenprüfer wurden Susanna Krauss und Anna Sutoris auch für die nächste Wahlperiode bestätigt.



Anschließend ließen sich alle den Kaffee und die leckeren mitgebrachten Kuchen schmecken. Die Stimmung war ausgesprochen herzlich. Die angeregten Gespräche zeigten, dass ein persönliches Wiedersehen alle erfreute. Nach dem gemeinsamen Abendessen spielte die Musikband „Melody und Freunde“ zum Tanz auf. Ihre musikalische Unterhaltung sorgte bis ein Uhr nachts für gute Stimmung und viel Tanzbegeisterung.



Für alle Teilnehmer war es ein ­unvergesslich schöner Tag! Ein herzliches Dankeschön gilt unseren Vorsitzenden Renate Heilmann und Hans-Egon Welther sowie allen Vorstandsmitgliedern, Helferinnen und Helfern – ohne ihre tatkräftige Unterstützung wäre dieses Fest nicht möglich gewesen. Wir heißen die neuen Vorstandsmitglieder herzlich willkommen und freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit! Emma Maurer

