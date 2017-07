Kreisgruppe Böblingen wählt neuen Vorstand

Die Kreisgruppe Böblingen wählte am 25. Juni ihren neuen Vorstand. Zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung kamen 156 Stimmberechtigte ins Böblinger Vereinsheim, um ihre Vertreter für die nächsten Jahre zu bestimmen. Das Amt des Vorsitzenden übernimmt Reinhardt Helwig, der dem bisherigen Vorstand als Schriftführer angehörte. Zukünftig wird er gemeinsam mit Heinz Herberth, der zweiter Vorsitzender bleibt, den Verein nach außen vertreten und die interne Führung der Vereinsgeschäfte übernehmen.

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Böblingen, von links: Inge-Renate Kaiser, Horst Lutsch, Elke-Maria Schoger, Heinz Herberth, Renate Muerth, Dirk Intze, Susanne Zultner, Hans-Günther Krampulz, Roswitha Hermann, Reinhardt Helwig, Anke Schuster (es fehlen: Christa Thut und Ortwin Herrmann). Foto: Meinhard Schuster

Zur neuen Schatzmeisterin wurde die ­Finanzbeamtin Anke Schuster gewählt. Mit anderer Funktion, als Schriftführer, rückt Hans-Günther Krampulz in den geschäftsführenden Vorstand auf. Neu im Vorstandsteam sind Susanne Zultner, die sich um die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kümmern wird, sowie Dirk Intze, der die Homepage betreuen wird. Gemeinsam wollen sie zudem mehr Aktivitäten für die Jugendlichen der Kreisgruppe anbieten und auch hier das Gemeinschaftsleben fördern. Inge-Renate Kaiser wurde in ihrem Referat (Kultur) bestätigt. Unterstützt wird sie hierbei von Elke-Maria Schoger, die diesen Bereich aufgrund ihrer Tätigkeit als Kulturreferentin der HOG Kleinschelken bereits kennt. Horst Lutsch als begeisterter Fußballfan trägt weiterhin die Verantwortung für den sportlichen Teil. Ergänzt wird der Vorstand durch eine Frauenbeauftragte: Roswitha Hermann. Das Wirtschaftsreferat wird von Renate Muerth weitergeführt. Christa Thut und Ortwin Herrmann, im bisherigen Vorstand Schatzmeister, unterstützen die Vorstandsarbeit in der vielseitigen Funktion als Beisitzer.Ein herzliches Dankeschön geht an die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Hilde Maurer, Renate Müller und Annemarie Gabor, die sich jahrelang an vorderster Front für die Belange der Kreisgruppe eingesetzt haben. Besonderer Dank gilt Hildegard Kijek für ihre neunjährige Tätigkeit als Vorsitzende. Sie hat in dieser Zeit vielseitige und erlebnisreiche Veranstaltungen, Ausflüge und Reisen für die Siebenbürger Sachsen initiiert und organisiert. Hildegard Kijek stand nicht mehr zur Wahl, versicherte aber, dem Verein weiterhin verbunden zu bleiben und ihre Nachfolger bei der Amtseinführung zu unterstützen. Der neue Vorstand bedankt sich auch bei allen Mitgliedern für den Vertrauensvorschuss und blickt voller Tatkraft und neuer Ideen auf die nächsten vier Jahre.Ziel ist es, den Verein verantwortungsbewusst zum Wohl der Siebenbürger Sachsen weiterzuführen und die Gemeinschaft in Böblingen zu stärken sowie weiterhin Traditionen aufrecht zu erhalten. Mit der engagierten Mitwirkung möglichst vieler Mitglieder wird dies sicherlich gelingen. Michael Konnerth, Vorsitzender des Landesverbands Baden-Württemberg und Wahl- leiter an diesem Tag, gratulierte dem neuen Vorstand und wünschte viel Erfolg bei den bevorstehenden Aufgaben.

Susanne Zultner