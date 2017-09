Gäubodener Siebenbürger Sachsen bei Gäubodenvolksfest und Ostbayernschau

So zahlreich wie noch nie waren die Gäubodener Siebenbürger Sachsen auf dem Volksfest in Straubing vertreten – obwohl so viele Landsleute beim Sachsentreffen in der alten Heimat weilten.

Über 30 Sachsen, darunter sechs Kinder, nahmen am 11. August am traditionellen Festumzug in Straubing teil, bei dem über 90 Trachten- und Musikgruppen sowie Vereine begeistert mitmachten. Nach dem zweistündigen Marsch waren alle hungrig und ließen den erfolgreichen Tag mit einer deftigen Mahlzeit ausklingen. An dieser Stelle sei Nachbarvater Helmuth Zink und seiner Frau Karin für ihre Gastfreundschaft herzlich gedankt.

Rosemarie Pfeiffer

So zahlreich wie noch nie nahmen die Siebenbürger Sachsen am Festumzug des Gäubodenfestes in Straubing teil. Foto: Uwe Pfeiffer

Ausstellung der Gäubodener Siebenbürger Sachsen auf der Ostbayernschau im August in Straubing. Foto: Uwe Pfeiffer

Die Gäubodener Siebenbürger Sachsen haben bei der diesjährigen Ostbayernschau in Straubing, die parallel zum Gäubodenvolksfest stattfand, eine bemerkenswerte Ausstellung zum Thema „Trachten in Siebenbürgen“ geboten. Anhand von anschaulichen Fachbüchern, Fotos vom Heimattag in Dinkelsbühl und Trachtenpuppen konnte man einen Eindruck von der reichhaltigen Trachtenlandschaft der Siebenbürger Sachsen erhalten. Auch Stickereien und Webmuster für Haustextilien wurden präsentiert. Viele Landsleute besuchten den Stand und trugen sich in das Gästebuch ein. Andere Gäste interessierten sich auch für Rumänien und Reisemöglichkeiten dorthin.Inzwischen hat der Stand der Siebenbürger Sachsen bei der Ostbayernschau einen festen Platz neben bayerischen, schlesischen u.a. Trachten- und Brauchtumsständen gefunden. Den Familien Zink, Kolf und Pfeiffer sei für ihre tatkräftige Unterstützung gedankt!