„Zündfunke der Raumfahrt“: Ausstellung in Hardthausen

Eine Originalausgabe des 1923 veröffentlichten Grundlagenwerkes für Raketentechnik und Raumfahrt „Die Rakete zu den Planetenräumen“ in einer Vitrine des Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museums in Feucht. Foto: HORM

Anlässlich dieses Jahrestages hat das Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum (HORM) eine Ausstellung vorbereitet, die bis zum 15. Juli im Forum für Raumfahrtantriebe des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), Im Langen Grund, in 74239 Hardthausen am Kocher zu sehen ist.Die Ausstellung kann dort jeden Montag zwischen 13.00 und 17.00 Uhr von interessierten Besucherinnen und Besuchern ohne Anmeldung oder zu anderen Zeiten nach vorheriger Vereinbarung unter Telefon (06298) 28-0 besucht werden. Der Eintritt ist frei.Für Mitglieder der Kreisgruppe Heilbronn und deren Freunde wurde folgendervereinbart:Montag, den, um 17.45 Uhr vor dem Eingang zum Forum: Forum für Raumfahrtantriebe des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), Im Langen Grund, 74239 Hardthausen am Kocher. Hardthausen am Kocher liegt ca. 30 Autominuten nördlich von Heilbronn.Es wäre schön, wenn sich eine stattliche Gruppe finden würde, die diese Ausstellung besucht.

Jürgen Binder