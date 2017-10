30. Oktober 2017 Druckansicht | Empfehlen

Erwachsenentanzgruppe Schwäbisch Gmünd feiert Jubiläum bei karpatendeutschen Tanzfreunden

Jährlich veranstaltet die Hauerländer Volkstanz- und Trachtengruppe aus Schwäbisch Gmünd-Herlikofen ein Schlachtfest, zu dem sie auch dieses Jahr eingeladen hatte. Diese Kulturgruppe der Karpatendeutschen feierte am 7. Oktober in Herlikofen ihr 25-jähriges Bestehen, es gab also doppelt Grund dabei zu sein.

Wir trafen uns mit unseren Tanzfreunden des Gmünder Spielkreises, Hauerländer Tanzgruppe, um einen tänzerischen, kulturellen Nachmittag zu verbringen. Wir wurden mit einem Sekt und Kleingebäck herzlich empfangen und konnten die Fotoausstellung betrachten, die die vergangenen 25 Jahre karpatendeutscher Vereinszeit Revue passieren lässt. Anschließend gab es ein sehr leckeres Mittagessen mit allerhand Schlachtspezialitäten aus dem Hauerland und Glaserhau. Es folgte die Auszeichnung der Mitglieder der Hauerländer Volkstanz- und Trachtengruppe, die Trachten aus Glaserhau im deutschen Hauerland, der heutigen Slowakei, tragen. Die Tanzgruppe wird von Hartmut Esswein zusammen mit Maria Palesch geleitet, die beide mit der silbernen Ehrennadel der Landsmannschaft der Karpatendeutschen geehrt wurden. Die Erwachsenentanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Schwäbisch Gmünd gratulierte der Hauerländer Volkstanz- und Trachtengruppe zum 25-jährigen Bestehen. Foto: Maria Bertleff Wir trafen uns mit unseren Tanzfreunden des Gmünder Spielkreises, Hauerländer Tanzgruppe, um einen tänzerischen, kulturellen Nachmittag zu verbringen. Wir wurden mit einem Sekt und Kleingebäck herzlich empfangen und konnten die Fotoausstellung betrachten, die die vergangenen 25 Jahre karpatendeutscher Vereinszeit Revue passieren lässt. Anschließend gab es ein sehr leckeres Mittagessen mit allerhand Schlachtspezialitäten aus dem Hauerland und Glaserhau. Es folgte die Auszeichnung der Mitglieder der Hauerländer Volkstanz- und Trachtengruppe, die Trachten aus Glaserhau im deutschen Hauerland, der heutigen Slowakei, tragen. Die Tanzgruppe wird von Hartmut Esswein zusammen mit Maria Palesch geleitet, die beide mit der silbernen Ehrennadel der Landsmannschaft der Karpatendeutschen geehrt wurden.Es folgten die Auftritte der beteiligten Tanzgruppen, ein Augenschmaus für alle Menschen, die Volkstanz mögen und lieben. „Je älter Du wirst, mach Volkstanz, dann bleibst Du ewig beweglich und geistig fit“, sagte Hartmut Esswein. Wo er Recht hat, hat er wirklich Recht! Ein besonderer Dank ging an Maria Palesch, die das Erbe ihres verstorbenen Mannes Ignaz Wollkober bewahrt und für das Weiterbestehen dieser karpatendeutschen Kulturgruppe sorgen wird. Mit Musik, Tanz und Volkslied klang dieser kulturelle Nachmittag im herbstlich geschmückten Saal aus. Er wird uns allen in guter Erinnerung bleiben. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden und auch an unsere Volkstanzfreunde, die bei gemeinsamen Veranstaltungen immer dabei sind. Durch ihre Teilnahme haben sie nicht nur nach außen erfolgreich vertreten, sondern auch die Gemeinschaft der Volkstanzfreunde im Ostalbkreis nach innen gestärkt. Dietmar Melzer

