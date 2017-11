Kreisgruppe Heilbronn: Erntedankfest mit Ehrung

Das „Karpaten Orchester Heilbronn“ hatte im Oktober in die Willy-Weidenmann-Halle nach Nordheim-Nordhausen zum Erntedankfest eingeladen. Die „Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn“, der „Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn“ sowie die „Siebenbürgische Theatergruppe Augsburg“ gestalteten das kulturelle Programm mit.

Der stellvertretende Vorsitzende der Landesgruppe Baden-Württemberg, Helge Krempels (rechts), überreichte dem Leiter des Karpaten Orchesters Heilbronn, Uwe Horwath (Mitte), die Silberne Ehrennadel des Verbandes. Orchestersprecher Rolf Kellner (links) beglückwünschte den Geehrten. Foto: Jürgen Binder

Das „Karpaten Orchester Heilbronn“ unter der Leitung von Uwe Horwath besteht aus begeisterten, treuen Musikern, die viel Freizeit und Mühe opfern, um sich und anderen Freude zu bereiten. Beim Baumstriezelfest, beim Begegnungsfest auf dem Gaffenberg, bei der Weihnachtsfeier, beim Tag der offenen Tür der Firma Holz Hauff, in Gundelsheim, beim Blumenfest in Nordheim, bei den Bunten Abenden war und ist das Orchester immer am kulturellen Programm beteiligt. Mit Volks- und Unterhaltungsmusik sowie konzertanten Stücken erfreute uns das Orchester bei diesem Erntedankfest. Helge Krempels, stellvertretender Landesvorsitzender unseres Verbandes und Ehrengast des Erntedankfestes, überbrachte in seiner Ansprache Grüße aus Stuttgart und München. Er überreichte Uwe Horwath das Silberne Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Würdigung seiner langjährigen erfolgreichen Tätigkeit in der Kreisgruppe Heilbronn als Leiter des Orchesters. Durch seine zuverlässige und vertrauensvolle Arbeit als Dirigent des Karpatenorchesters prägt er die allgemeine Würdigung des Verbandes in der Öffentlichkeit mit. Das Orchester probt montags um 19.00 Uhr im Haus der Siebenbürger Sachsen. Neue begeisterte Musiker sind immer willkommen.Der „Liederkranz der Siebenbürger Sachsen Heilbronn“ unter der fachkundigen Leitung von Melitta Wonner eröffnete das Festprogramm mit dem Lied „Freudenklänge“. Es folgten die Lieder „Iwer de Stappeln blest der Wänjd“, „Weinland“ und das sehr gefühlvoll vorgetragene Lied „Freude am Leben“. Bei „De Astern“ sang der ganze Saal mit. Eine große Überraschung war der Auftritt von Melitta Wonner mit Tochter Conny. Sie sangen das Katzenduett von Rossini.Unsere Gäste, die Siebenbürgische Theatergruppe Augsburg unter der Leitung von Maria Schenker, führten das Lustspiel „De Turesteangt“ (Die Turmuhr) auf. Es war die 134. Aufführung der Theatergruppe seit ihrer Gründung. Die Akteure begeisterten die Zuschauer mit ihrem Wortwitz und lösten wahre Lachsalven aus. Beeindruckend ist der Geist, der in dieser Theatergruppe herrscht und eine sehr angenehme Gemeinschaft beweist. Die Jugendtanzgruppe Heilbronn unter der Leitung von Patrick Welther bereicherte das Programm mit ihren Tänzen und den wunderschönen Trachten. Sie tanzten „Schwäbische Tanzfolge“, „Der Nagelschmied“, „Hetlinger Bandritter“ und „Sternpolka“.Für gute Stimmung und eine volle Tanzfläche sorgte das Orchester mit Melitta Wonner und Jürgen aus Siebenbürgen als Solisten.Das Kuchenbüfett war überwältigend. Von traditionellen Cremeschnitten bis zu schwäbischem Käsekuchen und Schwarzwälder Kirschtorte gab es eine Riesenauswahl. Großen Anklang fanden später die Käsebrote und die Brote mit Evangelischem Speck. An dieser Stelle Dank den vielen fleißigen Hausfrauen, die mit viel Liebe, Geduld und Zeit dieses Angebot ermöglicht haben. Wir danken dem Orchester, das zu diesem Fest eingeladen und es organisiert hat, und wünschen ihm noch viele erfolgreiche Auftritte und Konzerte. Und wir danken dem treuen Publikum, das den Saal bis auf den letzten Platz besetzte.

Gerlinde Schuller