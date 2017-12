Rekorde in Stuttgart

Vierzehn Kinder lernen gleichzeitig Baumstriezel backen. Das ist ein Rekord! Eier aufschlagen, Butter zerlassen und den Weidling gut festhalten, während Egmont mit Volldampf, aber ganz ohne Stromanschluss knetet.

Voller Einsatz beim Aktionstag in Stuttgart. Foto: Berndt Schütz

Portionen abwiegen, Rechtecke auswalken und auf die „Bäume“ wickeln, das alles klappt auf Anhieb. Buttern, zuckern und ab in den Ofen. Dabei hilft Karl-Heinz. Es duftet herrlich. Vor dem Fenster stehen die fertigen Rohre, und kaum ausgekühlt, sind sie auch schon zerschnitten und gegessen. Die Erwachsenen helfen mit; beim Backen und beim Essen. Und kühlen Riesling gibt es auch. Gestärkt freuen sich alle auf den Wettkampf. Heute, am 12. November, ist nach zweijähriger Pause wieder mal Aktionstag im Haus der Heimat und es findet zum fünften Mal seit 2011 ein „Table“-Turnier statt. Backgammon sagt hier keiner! So viele Streiter gab es aber noch nie. 16 „Tablagii“ treten an. Wieder ein Rekord!Die Würfel scheppern. Nebenan bei den Kindern scheppert es auch. Eine befreite Prinzessin springt aus ihrem Zauberturm und fällt – scheppernd – auf den Boden. Die Jungs mit ihren Mini-Skateboards sind auch nicht leise. Es ist ein Gewusel und eine so tolle Stimmung, dass man seinen Kaffee nur hastig zwischendurch trinken kann. Die Baumstriezel sind am Ende aber alle weg. Die Sieger des Turniers, Heinz, Uwe und Manfred, nehmen strahlend ihre Urkunden und Preise entgegen. Schon wird fleißig geputzt und aufgeräumt. Alles hat geklappt, nichts ist kaputt gegangen! Aber da, oh Schreck, ein ganz großes Malheur. Ein Baumstriezel war zu nahe am Fenster gestanden und hatte sich in den Vorhang gewickelt. Wenn Yves Klein junge Damen mit blauer Farbe bemalt und sie über Leinwände rollt, ist das Kunst. Aber ein Baumstriezel mit braunem Karamell und Butter am blütenweißen Vorhang, das ist schwer als Kunst zu verkaufen. Was soll’s, wir Sachsen stehen zu unseren Taten! Bangen Herzens wird der gar gestrenge Hausmeister zum Ort des Unglücks gerufen. Und siehe da, er schimpft nicht! Das sei ihm bisher noch nie passiert, dass jemand zu dem Mist steht, den er gebaut hat, und nicht versucht, alles zu vertuschen. Jetzt sind wir auch noch stolz!

Berndt Schütz