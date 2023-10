Wegweiser „Siebenbürger Straße“ in Herten aufgestellt

Durch ehrenamtliches Engagement konnte das Straßenschild „Siebenbürger Straße“ vor dem Siebenbürger Haus in Herten wieder aufgestellt werden. Das Vorgängerschild war über die Jahre verwittert, ein neues war durch großartige Unterstützung der Landesregierung im Rahmen der Aktion „Heimatscheck“ möglich geworden. Nach einem Sturm musste es noch einmal gerichtet werden, jetzt steht es wieder an seinem Platz, sehr zur Freude aller Anwohner und Anwohnerinnen.

Vier Ehrenamtliche der Kreisgruppe Herten stellten das Straßenschild „Siebenbürger Straße“ auf, von links: Gerd Roth, Tim und Dieter Holzträger sowie Achim Gaßmann. Foto: Wolfgang M. Kuehn

Fröhlicher Baumstriezel-Nachmittag

Einige der Mitwirkenden des Backseminars in Herten. Foto: Karin Roth

Erntedankfest der Frauengruppe

Parallel wurden die beiden Schilder „Bistritzer Straße“ und „Schäßburger Straße“, die vor etlichen Jahren aufgestellt wurden, von den Anwohnern frisch imprägniert und gestrichen. Alle Schilder sind somit für die nächsten Jahre gut gewappnet. Die tollen Holz-Straßenschilder geben unserer Siedlung einen eigenen Charakter und zeigen, dass hier mit ihrer Heimat besonders verbundene Siedler wohnen. Die Straßen, die 1953 die Hertener Siebenbürger Siedlung ausmachten und Raum für die ersten zugereisten Siebenbürger boten, wurden seither immer wieder verlängert und ergänzt. Heute gibt es 22 Straßen und Wege – somit ist die Hertener Siedlung eine der größten überhaupt. Wir freuen uns sehr, dass die Schilder eine solche Wertschätzung erfahren und bis heute gepflegt werden.Einen gelungenen Baumstriezel-Nachmittag veranstaltete unsere Kreisgruppe kürzlich am Siebenbürger Haus der Jugend. Ziel dieser Aktion war, unseren Mitgliedern einen geselligen Nachmittag anzubieten und zugleich unser Baumstriezel-Team zu stärken. Viele Interessierte hatten sich getroffen, um einiges über die Herstellung des beliebten Gebäcks zu erfahren. Unter der Anleitung von Karin Roth und Stefan Jung gab es Infos zur Geschichte des Baumstriezels sowie den Zutaten, es wurde ausgerollt, gewickelt, gezuckert und gebacken. Im Anschluss wurde gemeinsam Kaffee getrunken und genascht – und alle Teilnehmenden freuten sich über einen Striezel zum Mitnehmen.Unsere Frauengruppe plant für Samstag, denein Erntedankfest im Siebenbürger Haus der Jugend für alle interessierten Frauen. Das Thema des Tages wird die Imkerei sein: Ohne Bienen würde die Ernte in großen Teilen ausfallen, daher sind Bienen und deren Bedeutung zu allen Zeiten ein großes Thema. Ein Imker wird uns über sein Handwerk und seine Bienen berichten. Ergänzt wird dies mit einem Beispiel einer Familiengeschichte zu den Anfängen der Imkerei in Siebenbürgen. Gegen 17.00 Uhr wird den Teilnehmerinnen der Veranstaltung ein warmes Essen serviert. Beginn der Veranstaltung ist um 15.30 Uhr (Einlass 15.00 Uhr). Der Eintrittspreis beträgt 16 Euro, Mitglieder der Frauengruppe bekommen eine Ermäßigung auf zehn Euro. Unsere Frauengruppe freut sich auf zahlreiche Gäste. Zur leichteren Organisation bitten wir um Anmeldungen bis zum 14. Oktober bei Erika Thomae, Telefon: (02366) 41551, und Hanne Hoppe, Telefon: (02366) 6712, oder per E-Mail an: Frauengruppe[ät]siebenbuerger-herten.de. Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung des Kostenbeitrages. Herzlich willkommen!

KR