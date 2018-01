Kreisgruppe Schorndorf blickt zufrieden zurück auf das Jahr 2017

Wieder kann die Kreisgruppe Schorndorf des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland auf ein schönes gemeinsames Kreisgruppenjahr zurückblicken. Der Anfang letzten Jahres gewählte Vorstand organisierte viele Veranstaltungen und bot somit den Mitgliedern und Freunden tolle Möglichkeiten an, schöne Stunden miteinander zu verbringen. So wurde auf dem Faschingsball, beim Tanz in den Mai und auf dem Dirndlball getanzt und gefeiert.

Festliche Adventsfeier in Schorndorf. Fotos und Collage: S. Mai

Zudem erlebten die Gäste gemütliche Kaffeenachmittage mit Tanz und Musik. Gemeinsame Erlebnisse wurden auf dem Kreisgruppenwochenende am Bodensee und auf dem Tagesausflug der Frauengruppe nach Kehlheim gesammelt. Beim Peter-und Pauls-Tag wurde bei bestem Wetter gegrillt.Das Jahresende hielt noch weitere Programmpunkte bereit. So war die Kreisgruppe am 3. Dezember zum neunten Mal mit einem Stand auf dem Adventsmarkt der Vereine in Schorndorf vertreten. Das vielfältige Adventsmarktangebot lockte viele Besucher an. In der winterlichen Kälte hielten die Helfer durch und bewirteten die Gäste bestens. Etwas wärmer war es am Mici-Grill. „Die Siebenbürger Blaskapelle sorgte mit den Klängen für eine fröhliche Adventsstimmung. Vielen Dank an alle Helfer und Akteure für ihren Einsatz, den reibungslosen Ablauf, allen voran an die Organisatoren Uwe Welther und Norbert Schwarz.Am 17. Dezember wurde die Weihnachtszeit gemeinsam in die Lehnbachhalle in Winterbach gefeiert. Die Siebenbürger Blaskapelle spielte viele schöne Weihnachtslieder, motivierte zum Mitsingen und schuf die richtige Stimmung für diesen Nachmittag. In nettem Englischdeutsch forderten die Kinder der Kindertanzgruppe Stuttgart-Schorndorf die Aufmerksamkeit für das folgende Weihnachtsstück ein. Dieses Jahr entdeckten die Heiligen Drei Könige den leuchtenden Stern, und so erfuhren die Gäste die Weihnachtsgeschichte aus ihrer Perspektive. Das Herz der Zuschauer wurde erreicht und der Beifall viel herzlich aus. Der Weihnachtsmann erfreute die Kinder mit einer großen Tüte, die mit Gebäck, Süßem, Gesundem und kleinen Spielsachen gefüllt war. Lieben Dank an die Weihnachtsbäckerei und die Packwichtel. Die Kinder verdienten sich die Päckchen, indem sie mit schönen Gedichten und musikalischen Beiträgen begeisterten.Beeindruckende Klänge brachten die 7-Siebenbürger, mit der eigens für diesen Tag aufgestellten Jung-Alt-Band auf die Bühne. Sie spielten aktuelle und jüngere Weihnachtslieder, die sehr harmonisch klangen und wofür es viel Applaus gab. Die Helfer aus dem Vorstand sorgten mit Kaffee und Kuchen und abends mit Wurst in Gech für zufriedene Besucher. Dank großer aktiver Beteiligung, fleißigen Helfern, Weihnachtsmann und Kuchenspendern war das Fest eine Bereicherung für alle anwesenden Generationen.Der Erfolg der letztjährigen Aktivitäten ist den vielen Mitgliedern zu verdanken, die mit ihrem Einsatz zu einer guten Gemeinschaft beigetragen haben. Danke für jede verlässliche und tatkräftige Hilfe. Danke für die musikalischen Beiträge der Siebenbürger Blaskapelle sowie der 7-Siebenbürger, die alle Feste bereichern. Danke auch an die Untergruppierungen wie den Frauennachmittag, die hilfsbereite Fußballmannschaft sowie die Kinder- und Erwachsenentanzgruppe für das vielfältige Angebot. Stets voran und immer dabei war die Kreisgruppenvorsitzende Helga Graef, der für ihren hohen Zeiteinsatz gedankt sei.

S. Mai