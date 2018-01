In Gummersbach: Kinder backen nach siebenbürgischer Tradition

Am 2. Dezember wurde im Evangelischen Seniorenzentrum Gummersbach Weihnachtsgebäck nach alter siebenbürgischer Tradition gebacken. Eingeladen hatten der Verband der Siebenbürger Sachsen, Kreisgruppe Gummersbach e.V., und das Evangelische Gemeindezentrum Gummersbach.

Großer Spaß beim Backen in Gummersbach. Fotos: Roswitha Martini

Leckeres Backwerk!

Presbyter Frank-Michael Rommelt und der Kreisgruppenvorsitzende Günter Scheipner begrüßten die anwesenden 18 Eltern und 14 Kinder. In einer kurzen geschichtlichen Reise wurde die Tradition des Weihnachtsbackens in Siebenbürgen vorgestellt. Dabei wurde speziell auf die Lebkuchen, in Siebenbürgen Honigkuchen genannt, eingegangen. Die Kinder und die Eltern rollten den vorbereiteten Teig aus und stachen verschiedenste Figuren aus. Nach dem Backen wurden sie mit viel Liebe, Hingabe und Phantasie mit Eierschaum verziert. Das hervorragende Ergebnis können wir in den Bildern bestaunen. Die verzierten Lebkuchen wurden als Spende an die Senioren am Nikolaustag verteilt. Diese freuten sich sehr über diese Nikolausüberraschung.Bei so viel Einsatz und Hingabe wurde man hungrig. Mit Nudeln, Gulaschsuppe und frisch gebackenem Hausbrot wurden alle satt. Der frisch gebackene Baumstritzel und der gespendete Kuchen waren der Höhepunkt des Nachmittags für die Erwachsenen; die Kinder hatten sich die schönsten selbst bemalten Lebkuchen für ihren Nikolausstiefel ausgesucht. Vielen Dank an Roswitha Martini für die hervorragende Organisation dieses Tages und an alle fleißigen Helfer und Kuchenspender, die zu einem gelungenen Tag beigetragen haben.Die Teilnehmer haben sich zu einem gemeinsamen Ostereierfärben am 24. März verabredet.

Günter Scheipner