Zeplinger Faschingsparty

Beschwingt und gut gelaunt trafen sich Klein und Groß, Jung und Alt am Samstag, dem 10. Februar, im Gemeindesaal der St.-Petrus-Kirche in Augsburg. Zum Bunten Faschingsnachmittag unter dem Motto „Harry Potter“ hatten die Kindertanzgruppe der HOG Deutsch-Zepling und die Kirchengemeinde St. Petrus eingeladen.

Unter dem Motto „Harry Potter“ feierten 30 Kinder beim Faschingsnachmittag der Kindertanzgruppe der HOG Deutsch-Zepling in Augsburg. Foto: Hanne Buhn

Kinder und Erwachsene erwartete ein bunter, fantasievoll geschmückter Saal, wahrlich eine Einladung zu einer Reise voller Abenteuer, Inspiration und Magie. Hogwarts-Wimpelketten an den Wänden, Dutzende Kerzen an der Decke verzauberten die Besucher. Bahnsteigschilder „Gleis 9 ¾“ waren beliebte Stationen den ganzen Nachmittag über. Nach Begrüßung durch Astrid Sutoris startete DJ Nicky Modjesch die erste Tanzrunde für die Kinder. Unterstützt von den Mädels der Kindertanzgruppe, tanzten alle ausgelassen die bekannten und beliebten Kinderfaschingstänze mit. In der Pause stärkte man sich mit Kaffee, Getränke und Kuchen der Hausmarke „Hogwarts“. Beliebt bei den Kindern waren nicht nur die dekorativen Harry-Potter-Muffins, sondern auch andere magische herzhafte Köstlichkeiten.Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt der Kindertanzgruppe. Magisch gespannte Atmosphäre baute sich auf, als die Musik erklang. Begeistert und verzaubert folgte man den einzelnen Tanzelementen, wobei „Sprechender Hut“, Zauberstab und ein selbst gebastelter Besen zum Einsatz kamen. Die Aufführung endete mit viel Applaus und einer Zugabe. Es gab nur Lob und Gratulationen an die Tänzer, vor allem an Astrid Sutoris für die einzigartige Choreographie. Große Begeisterung entfaltete sich an den Tattoo-Stationen, am Glücksrad und beim Harry-Potter-Quiz. Es gab viele Preise abzuräumen, durch eine Stichfrage konnte dann endlich der erste Preis vom Quiz ermittelt werden. Nach weiteren Tanzrunden, in denen Groß und Klein fröhlich und ausgelassen feierten, musste man schließlich Abschied nehmen mit dem Versprechen, sich in einem Jahr wieder zu treffen.Wir danken allen bekannten und neuen Gästen, den Kindern und Eltern für ihr Kommen und die tolle Gemeinschaft. Besondere Anerkennung verdienen die Organisatoren mit ihren Familien für die Planung, Kreativität und den gelungenen Nachmittag.

Rosemarie Schwarz