„Weihnachten in Siebenbürgen“

Unter diesem Motto veranstaltete die Kreisgruppe ihre Adventsfeier am 17. Dezember in der Auferstehungskirche in Landshut. Die Feier begann mit dem Festgottesdienst, der der heute gebräuchlichen evangelischen Liturgie folgte, jedoch viele Elemente eines traditionellen Weihnachtsgottesdienstes in Siebenbürgen trug.

So durfte eine Aufführung der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde nicht fehlen. In Siebenbürgen wurde an dieser Stelle ein Krippenspiel aufgeführt. Da dies bei den Kindern und Jugendlichen in der heutigen Zeit jedoch nicht sehr viel Anklang fand, wurde ihnen bei der Gestaltung freie Hand gelassen. Zur Freude des Vorstands hatte sich Katrin Breit, Leiterin der Jugendtanzgruppe, bereit erklärt, ein kleines Stück zu schreiben und sozusagen auf die Besetzung maßzuschneidern. Nach der Aufführung waren sich alle Anwesenden einig, dass dies Katrin mit Bravour gelungen ist. Sie hat den Bogen vom klassischen Generationenkonflikt hin zu Besinnlichkeit, Toleranz und Nächstenliebe gespannt.So wurde die Bedeutung von Weihnachten den Anwesenden auf moderne Weise nähergebracht und das Publikum war hellauf begeistert. Kinder und Jugendliche nach dem Weihnachtsspiel in der Landshuter Auferstehungskirche. Foto: Astrid Leptich



Beim anschließenden Beisammensein im Gemeindehaus der Auferstehungskirche bei Glühwein, Punsch und Gebäck bedankte sich der Vorsitzende bei den Vorstandsmitgliedern und den Leitern der aktiven Gruppen für die gute Zusammenarbeit. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an die Volkstanzgruppe unter der Leitung von Waltraud Erli für die Organisation im Hintergrund sowie den Ausschank. Auch möchte sich der Vorstand bei der Jugendtanzgruppe und besonders bei Katrin Breit für das gelungene Weihnachtsspiel bedanken. Ein besonderer Dank gilt dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration für die Förderung der Veranstaltung. Diese war eine große Hilfe und trägt dazu bei, die siebenbürgischen Traditionen und Bräuche in der neuen Heimat fortzuführen und sie an kommende Generationen weiterzugeben. Ein weiterer typisch siebenbürgischer Punkt im Gottesdienst war die Bescherung der Kleinsten. Kinder im Grundschul- und Kindergartenalter wurden nach vorn gebeten, um Gedichte und Lieder vorzutragen, und wurden dafür mit einem Päckchen belohnt. Dies war nicht nur für Eltern und Großeltern, sondern für alle Anwesenden ein besonderer Moment. Zum Ende des Gottesdienstes hielt der Kreisgruppenvorsitzende Martin Molnar die Festrede und wünschte allen Landsleuten gesegnete Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Kerstin Arz

