Ehemaliger Vorsitzender der Kreisgruppe Landshut geehrt

Der Gründer und langjährige Vorsitzende der Kreisgruppe Landshut, Karl Christian Schuller, wurde für seine ehrenamtliche Arbeit vom Bürgermeister der Marktgemeinde Essenbach, Dieter Neubauer, geehrt.

Von links: Vorsitzender der Kreisgruppe Landshut, Martin Molnar, Bürgermeister der Marktgemeinde Essenbach, Dieter Neubauer, Karl Christian Schuller und Werner Kloos, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern.

Auch heuer lud die Marktgemeinde mit ihrem Bürgermeister an der Spitze in den Konzertsaal der Musikschule, um in feierlichem Rahmen Bürger zu ehren, die sich über lange Jahre ehrenamtlich engagieren. Der Festakt wurde von der Leiterin der Musikschule, Birgit Adolf, und ihren Musikern umrahmt.Bei diesem Festakt wurde neben vier weiteren auch Karl Christian Schuller geehrt. Er gründete die Kreisgruppe Landshut und war 13 Jahre lang ihr Vorsitzender. Danach war er acht Jahre stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe und zehn Jahre stellvertretender Vorsitzender der Landesgruppe Bayern. Außerdem leitete er eine Vielzahl von Hilfstransporten von Essenbach nach Siebenbürgen, bei denen auch der heutige Bürgermeister Dieter Neubauer einige Male dabei war. Nach der Ehrung konnten die Besucher des Neujahrsempfangs ein kleines Konzert genießen und den Abend bei Gesprächen und einer Stärkung ausklingen lassen.

Werner Kloos