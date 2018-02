Kunterbunter Fasching der Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau

Unseren alljährlichen Faschingsball feierten wir am 20. Januar im Bürgerhaus Karlsfeld. Wieder folgten der Einladung des Vorstandes viele tanzfreudige Landsleute, deren Freunde und Bekannte von nah und fern. Unter dem Motto „Die Power Sachsen bringen Schwung in Alt und Jung“ spielten diese zum Tanz auf und sorgten für gute Stimmung. Wenn man über die Tanzfläche blickte, musste man sich über die vielen Masken und Kostüme freuen.

Maskenprämierung in Karlsfeld: 1. Preis bei den Kindern. Foto: Agathe Krafft-Duma

Die Vorsitzende Agathe Krafft-Duma begrüßte die Gäste und gab den Startschuss zum Tanz. Auch in diesem Jahr besuchte uns die Prinzengarde des Olympia Faschingsclub Karlsfeld (OFC). Unter dem Motto „Kreaturen der Nacht“ begeisterte sie mit ihrer Aufführung. Prinzessin Isabella I. und Prinz Stefan III. tanzten ihren Walzer mit Bravour und wurden mit viel Beifall belohnt.Der Präsident des OFC, Manuel Nagel, verlieh für ihr ehrenamtliches Engagement Orden an einige Kreisgruppenmitglieder: Katharina Stamp und Martin Stamp, Ingrid Thellmann und Eduard Schneider. Agathe Krafft-Duma erhielt ebenfalls einen Orden für ihren Einsatz als Vorsitzende der Kreisgruppe. Dann war es an der Zeit, die Masken zu einer Polonaise tanzen zu lassen, damit die Jury die besten Kostüme aussuchen konnte. Den 1. Preis bekam ein griechischer Gott mit seiner Liebsten, der 2. Preis ging an ein schickes Spanierpaar und den 3. Preis teilten sich eine Herzdame und eine Chinesin. Auch an die Kinder wurden Preise vergeben: Den Hauptpreis bekam ein als Legopolizist verkleideter Junge mit seinen beiden Begleitungen. Auch alle anderen Kinder bekamen ein Geschenk und waren glücklich. Nach der Prämierung ging es mit dem Tanz zu flotter Musik bis in den frühen Morgen weiter. Vielen Dank an die Organisatoren, die wieder ganze Arbeit geleistet haben. Es war wieder einmal ein geselliger Abend.

Heidi Stolz