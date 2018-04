Kreisgruppe Traunreut hat neuen Vorstand

Zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen hatte am 17. März die Kreisgruppe Traunreut geladen. Im vollen Saal begrüßte Kreisgruppenvorsitzender Richard Schneider den Traunreuter Bürgermeister Klaus Ritter, den Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern der Siebenbürger Sachsen, Werner Kloos, und Norbert Klein, Ehrenvorsitzender der Kreisgruppe Traunreut, als Ehrengäste.

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Traunreut ohne Referenten (von links): Udo Albrich, Landesvorsitzender Werner Kloos, Andrea Schwab, Egon Buortmes, Richard Schneider, Heinz Renges, Werner Schenker, Andres Lauer. Foto: Jeanette Janschke

In seiner Ansprache ließ er die letzten vier Jahre Revue passieren. Besonders zum Nachdenken angeregt habe ihn in der letzten Zeit der Ausspruch eines Landsmannes, „dass wir unsere Fahne begraben werden“, wenn es so weitergehe. Brücken müssen zwischen den Generationen gebaut werden, so Schneider, denn die Erfahrungen aller seien wichtig. „Bewährtes behalten, aber neue Akzente setzen“, fasste er zusammen. Anhand einer Grafik veranschaulichte der Vorsitzende, wie der demografische Wandel auch die Kreisgruppe treffe. Der Altersdurchschnitt der 443 Mitglieder liege bei rund 65 Jahren, erklärte Schneider und ergänzte, dass bei den zahlenden Vollmitgliedern das Durchschnittsalter noch höher sei. „Es liegt an jedem Einzelnen von uns, dass das Vermächtnis unserer Vorfahren weitergegeben wird“, appellierte der Vorsitzende, denn Jugend und Tradition seien verbunden: Ohne Tradition fehle der Jugend das Fundament und ohne Jugend gebe es für die Tradition keine Zukunft.Landesvorsitzender Werner Kloos griff das Bild der begrabenen Fahne auf und war überzeugt, dass das in Traunreut nie passieren werde, denn hier gebe es junge Leute, die engagiert seien und sich einbringen. „So viel ehrenamtliches Engagement ist nicht selbstverständlich“, würdigte Kloos. „Macht weiter so, ihr seid auf einem guten Weg.“ Einige Kreisgruppenmitglieder wurden von Werner Kloos für ihr langjähriges Engagement und besonderen Einsatz geehrt: Volker Martini, Doris Schneider, Dieter Graef, Brigitte Buortmes, Heinz Renges, Egon Buortmes, Johann Depner, Martin Kellner, Dana Kellner und Christine Renges erhielten Ehrenurkunden. Richard Schneider wurde mit dem Silbernen Ehrenwappen ausgezeichnet und Norbert Klein wurde das Goldene Ehrenwappen verliehen für das erfolgreiche Wirken in der Kreisgruppe Traunreut.Nach den Ehrungen zogen im letzten Programmpunkt vor der Neuwahl einige Referenten sowie der Kassier Bilanz. In Vertretung von Jugendreferent Jürgen Filff, der Ende 2017 sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte, berichtete René Buortmes von den Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen. Die seit 2017 von ihm geleitete Jugendtanzgruppe sei bei vielen Veranstaltungen, Wettbewerben und Treffen erfolgreich aufgetreten in den letzten vier Jahren. In der 2017 gegründeten Schülertanzgruppe unter der Leitung von Martin Edel tanzten bereits zehn Paare und auch die von Gerti Edel geleitete Kindertanzgruppe sei mit 20 Kindern sehr beliebt. Nachwuchssorgen hätten die Tanzgruppen folglich keine und durch viele Freizeitveranstaltungen würde die Gemeinschaft und die Freundschaft untereinander weiter gestärkt, erklärte Buortmes, der auch als stellvertretender Landesjugendleiter in der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Bayern engagiert ist.Egon Buortmes berichtete anschließend in Vertretung von Anni Filff, die ihr Amt als Kulturreferentin Ende 2017 niedergelegt hatte, von den verschiedenen kulturellen Veranstaltungen der letzten Jahre wie Bällen, Theateraufführungen, traditionellen Festen, Teilnahmen am Heimattag und den von Reisereferent Oswald Zerwes organisierten beliebten Kulturreisen. Aus dem Frauenreferat erinnerte sich Dana Kellner an viele gemeinsame Feiern sowie das regelmäßig stattfindende „Kaffeekränzchen“. Zum Abschluss zog Kassier Udo Albrich eine positive Bilanz: Die Kreisgruppe schreibe schwarze Zahlen. Dank finanzieller Unterstützung der Stadt, vieler Spenden und großem ehrenamtlichen Engagement konnten in den letzten Jahren unter anderem die verschiedenen Gruppen unterstützt, Veranstaltungen ausgerichtet und sogar Rücklagen gebildet werden, so Albrich. Da in der Kassenprüfung keine Fehler gefunden wurden, empfahl der Kassier die Entlastung des Vorstandes, die von der Versammlung beschlossen wurde.Als Wahlleiter fungierte der Landesvorsitzende Werner Kloss, unterstützt von zwei Wahlhelfern. Zunächst konnte sich Richard Schneider über die Wiederwahl zum Vorsitzenden mit 80 von 90 Stimmen freuen. Zu seinen Stellvertretern wurden Egon Buortmes, Andres Lauer, Heinz Renges und Werner Schenker gewählt. Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden Andrea Schwab als Schriftführerin und Udo Albrich als Kassier. Zu Kassenprüfern wurden Friedrich Artes und Karina Lauer bestimmt mit Norbert Klein und Heide Stürzer als Ersatzkassenprüfern. Als Delegierte der Kreisgruppe Traunreut für den Verbandstag wurden Richard Schneider und Egon Buortmes gewählt.Schneider bedankte sich für das ausgesprochene Vertrauen und stellte die bereits bestimmten Referenten vor. Erneut tätig sind Oswald Zerwes im Reisereferat, Dana Kellner als Frauenreferentin, René Buortmes als Internet­referent sowie Dieter Graef und Martin Kellner als Beisitzer. Wieder ins Leben gerufen wurde das Kinderreferat mit der Referentin Lisa Schuller und Stellvertreterin Stephanie Müller, um die Kinder- und Jugendarbeit weiter zu stärken. Besetzt werden müssen noch das Kultur- und das Jugendreferat. Bei einer Brotzeit und gemeinsamen Singen mit Akkordeonbegleitung von Werner Schenker klang die Veranstaltung aus.

Jeanette Janschke