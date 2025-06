10. Juni 2025

Verein der Siebenbürger Sachsen Kreis Böblingen e.V. wählt neuen Vorstand

Einen Führungswechsel hat der Verein der Siebenbürger Sachsen Kreis Böblingen e.V. in seiner Mitgliederversammlung vollzogen. Im Vereinsheim in Böblingen fanden sich am hielt am 27. April zahlreiche Mitglieder ein, um sich über die Aktivitäten der vergangenen Jahre zu informieren und die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Neuer Vorstand der Siebenbürger Sachsen Kreis Böblingen e.V. Foto: Svenja Hajek Die Tagesordnung umfasste unter anderem die Begrüßung durch den Vorsitzenden, die Berichte des bisherigen Vorstands und der Leiter der kulturellen Gruppen sowie den Kassenbericht. Auch ein Ausblick auf die gemeinsame Zukunft wurde gegeben.



Ein bedeutender Tagesordnungspunkt war die Abstimmung über eine Änderung der Vereinssatzung. Dabei wurden kleinere Anpassungen beschlossen, um die Satzung an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Diese betrafen unter anderem die Erweiterung des geschäftsführenden Vorstands sowie eine präzisere Definition der Mitgliedschaft.



Ein zentrales Element der Versammlung war die Neuwahl des Vorstands. Zum neuen Vorsitzenden wurde Daniel Henning gewählt. Ihm zur Seite stehen künftig Heinz Herberth und Judith Kaiser als stellvertretende Vorsitzende, Doris Anke Schuster als Schatzmeisterin und Hans Krampulz als Schriftführer. Der erweiterte Vorstand setzt sich aus engagierten Mitgliedern zusammen, die künftig gemeinsam die Vereinsarbeit gestalten werden und diverse Referate übernehmen.



Ein besonderer Dank gilt dem bisherigen Vorsitzenden Reinhardt Helwig für sein langjähriges Engagement und seine wertvolle Arbeit an der Spitze des Vereins. Umso erfreulicher ist es, dass er dem Vorstand auch weiterhin als Beisitzer erhalten bleibt. Der Verein blickt mit neuem Team und frischem Elan zuversichtlich in die Zukunft. Svenja Hajek

Schlagwörter: Böblingen, Vorstandswahl

