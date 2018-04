25. April 2018 Druckansicht | Empfehlen

Frauentagung in Böbingen

In den letzten Jahren ist es zur Tradition geworden, die jährliche Jahrestagung der Kreisfrauenreferentinnen im März abzuhalten. Im katholischen Gemeindezentrum St. Josef in Böbingen fanden sich am 17. März auf Einladung von Gerlinde Zekel, Frauenreferentin der Landesgruppe Baden-Württemberg, Vertreterinnen der Kreisgruppen Aalen, Biberach, Göppingen, Nürtingen – Kirchheim/Teck, Ludwigsburg, Rastatt, Reutlingen – Metzingen – Tübingen, Schorndorf und Schwäbisch Gmünd ein, insgesamt 28 Personen. Ein sehr erfreulicher Aspekt war die Tatsache, dass sich das Durchschnittsalter der Teilnehmerinnen bemerkenswert gesenkt hat.

Es erwarteten uns ein festlich geschmückter Saal und liebevoll gedeckte Tische. Es duftete nach frisch gebrühtem Kaffee, Nusstritzel und Butterbrezen. Herzlich wurden wir von Gerlinde Zekel mit einem Glas Sekt empfangen. Danach erlebten wir in Wort und Bild, auf die Leinwand projiziert, eine Zusammenfassung der letzten Jahrestagungen. Viele Erinnerungen wurden wach – freudige über die tollen Themen, nostalgische, da einige Teilnehmerinnen nicht mehr unter uns weilen. Die Teilnehmerinnen der Frauentagung in Böbingen. Foto: Maria Bertleff



Das Thema dieses Samstags lautete „Siebenbürgische Lebkuchen", wie sie an Ostern und Weihnachten verziert wurden. Es begann eine rege Tätigkeit, an deren Ende die wunderbarsten Kunstwerke entstanden waren. Unterdessen hatten fleißige Helfer ein leckeres Mittagessen vorbereitet, das regen Zuspruch fand. Zwischenzeitlich fand sich der Schwäbisch Gmünder Chor ein. Unter der Leitung von Wilhelm Ehrlich und der kurzweiligen Vorstellung der Lieder durch Jutta Caplat wurden gemeinsam Volks-, volkstümliche und Lieder aus der Heimat gesungen. Nach Kaffee und einem reichhaltigen Kuchenbüfett durfte jeder seine Lebkuchen, an denen in der Zwischenzeit der Zuckerguss getrocknet war, einpacken.Unser Dank gilt Gerlinde Zekel und den fleißigen Helferinnen und Helfern für diese toll organisierte und durchgeführte Tagung. S.C. und G.N.

