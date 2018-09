Siebenbürger Sachsen feiern Kronenfest auf der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn

Obwohl die Tradition von Gartenausstellungen bis weit in das 19. Jahrhundert reicht, kann man in Deutschland von einer Bundesgartenschau erst ab 1951 mit der Ausstellung in Hannover sprechen. Von Anfang an standen nicht nur die Leistungen des Gärtnerhandwerks im Fokus, sondern die Ausstellungen sollten im Nachkriegsdeutschland auch Motor für eine nachhaltige Städteentwicklung sein.

Der Countdown läuft: Die Buga in Heilbronn wird am 17. April 2019 eröffnet. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Foto: Jürgen Binder

Die Bundesgartenschau findet alle zwei Jahre an wechselnden Orten statt, die Schirmherrschaft hat der Bundespräsident inne und entsprechend den Herausforderungen der jeweiligen Zeit setzten die Bundesgartenschauen verschiedene Schwerpunkte, z.B. Wiederaufbau und Baulücken in zerstörten Städten mit Parks schließen, Neuanlage von Parks und Naherholungsgebieten oder eben die Stadtentwicklung in den neuen Bundesländern. Die Bundesgartenschau fand bereits fünf Mal in Baden-Württemberg statt: vier Mal in Stuttgart und einmal in Mannheim. 2019 findet die Gartenschau in Heilbronn und damit ein sechstes Mal in Baden-Württemberg statt.Die Idee, die Bundesgartenschau nach Heilbronn zu holen, kam erstmals 2003 auf. Nach der Durchführung einer Machbarkeitsstudie, dem Erwerb des brachliegenden Fruchtschuppenareals, einer erfolgreichen Bewerbungsphase und einem städtebaulichen Ideenwettbewerb für das innenstadtnahe Stadtquartier Neckarbogen sagte der Heilbronner Gemeinderat am 17. Dezember 2012 endgültig „Ja“ zu der Buga 2019 in Heilbronn.Wenn die Bundesgartenschau in München 1983 mit rund 11,5 Millionen Besuchern als die besucherreichste Schau gilt, so wartet Heilbronn 2019 mit einem Novum auf: Die Bundesgartenschau wird auch eine Stadtausstellung beinhalten. Erstmalig werden rund 800 Menschen auf dem Buga-Gelände wohnen. Nach 2019 soll das Gelände weiter zum Stadtquartier Neckarbogen entwickelt werden, ab 2040 werden hier 3500 Menschen wohnen und 1000 arbeiten.Das Buga-Gelände in Heilbronn ist 40 Hektar groß. Die Gartenausstellung wird als Schwerpunkt das lebendige Neckarufer haben, ergänzt durch Pavillons, Blumenhalle, malerisch angelegte Weinberge, Rosengarten, Parks und Spielplätze. Neben der innovativen Stadtausstellung und der vielfältigen Gartenausstellung wird die Buga den Besuchern 173 Tage lang auch ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm anbieten. Über 5000 Veranstaltungen sollen es sein und die Akteure sind national bekannte Künstler wie auch regionale Akteure.Auch die Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. hat beschlossen sich an dem Veranstaltungsprogramm der Buga zu beteiligen. Am Sonntag, demsoll auf der Buga ein großes Kronenfest gefeiert werden. Geplant sind außerdem ein Platzkonzert des Karpatenorchesters Heilbronn, eine Volkstanzveranstaltung unter Beteiligung mehrerer siebenbürgisch-sächsischer Tanzgruppen sowie ein Konzert mit dem „Schlager-Taxi“. Die Kreisgruppe Heilbronn freut sich, mit dem Kronenfest an dieser für Heilbronn einzigartigen Bundesgartenschau teilnehmen zu können, und hofft, diese Brauchtumsveranstaltung einem breiten Publikum vorstellen zu können.

Jürgen Binder