Erstes Wuppertaler Fußballturnier

Während die einen sich am Samstagnachmittag auf Kaffee und Kuchen freuen, ging es am 16. Februar in der Kreisgruppe Wuppertal sportlich zur Sache. Von 15.00 bis 17.00 Uhr trafen sich jüngere und ältere Mitglieder und Freunde der Kreisgruppe in der Hako Arena in Wuppertal, um beim ersten Fußballturnier einen tollen Nachmittag zu erleben. Auf einem gut gepflegten Kunstrasen wurde in wild gemischten Teams gegeneinander Indoor-Fußball gespielt, bis ein Siegerteam feststand.

Die restliche Zeit wurde genutzt, um in freien Spielen einfach ein wenig gegeneinander Fußball zu spielen. Die Kreisgruppe stellte dabei freundlicherweise die Verpflegung mit Wasser und Bier für alle bereit, damit auch niemand nach einer anstrengenden Partie durstig blieb. Das von Manuel Krafft organisierte Turnier wurde mit der Absicht ins Leben gerufen, um neue Personen zu erreichen, welche sich mit der Kreisgruppe und den sonstigen Aktivitäten noch nicht ganz identifizieren können. Die Teilnehmer des ersten Fußballturniers der Kreisgruppe Wuppertal. Foto: Julia Krafft



Solche Aktivitäten sind wichtig für die Zukunft der Kreisgruppen, da sie ein Angebot für all diejenigen schaffen, die mit dem Begriff Siebenbürgen vielleicht noch nicht viel anfangen können, aber an sozialisierenden Ereignissen teilnehmen wollen. Man kann neue Kontakte knüpfen und Freundschaften schließen und die Kultur wird einem nicht vorgeschrieben, sondern im Umgang mit Freunden nähergebracht. Dieses Ziel wurde auch erreicht. Es waren viele neue Gesichter vor Ort, welche man bei den Tanzbällen eher selten sieht. Es besteht auf jeden Fall das Bestreben, weiterhin solche Aktivitäten zu organisieren, wie zum Beispiel das Kegelturnier am 23. März (Anmeldung unter E-Mail: manuel-krafft[ät]live.de). Im Anschluss war jeder dazu eingeladen, den Abend im Keller von Manuel Krafft bei dem einen oder anderen Bierchen ausklingen zu lassen, was sich einige auch nicht nehmen ließen. Erich Krafft und Manuel Krafft

Schlagwörter: Wuppertal, Fußball, Turnier

