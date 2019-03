Beim 328. Pferdemarkt Leonberg

„Besseres kann kein Volk vererben/ Als ererbten Väterbrauch./ Wo des Landes Bräuche sterben,/ stirbt des Volkes Blüte auch.“ Unter diesem Motto machten sich am 12. Februar 23 Trachtenträgerinnen und Trachtenträger der Kreisgruppe Leonberg bereit, um am 328. Leonberger Pferdemarktumzug teilzunehmen und Trachten aus Siebenbürgen zu zeigen.

Kreisgruppe Leonberg beim diesjährigen Pferdemarktumzug. Foto: Lieselotte Paulini

Unser lieber Herrgott muss ein Siebenbürger sein, denn wir wurden wieder mit ein paar Sonnenstrahlen und ziemlich angenehmen Temperaturen belohnt. Für die kleinen Zuschauer am Straßenrand gab es süße Naschereien, die älteren durften vom selbst gebrannten „Pali“ probieren. Anschließend wurde zum gemütlichen Beisammensein für alle Trachtenträger mit Familie bei Kaffee und Kuchen und einem anschließenden Abendessen ins Haus der Begegnung Leonberg eingeladen.Ein herzliches Dankeschön an alle Trachtenträger, die uns beim Umzug begleitet und sich für diesen Tag Zeit genommen haben; es ist nicht selbstverständlich einen halben Tag Urlaub zu opfern, aber aus den zufriedenen Gesichtern am Ende des Umzuges konnte ich mit gutem Gewissen die Schlussfolgerung ziehen, dass es sich gelohnt hat unsere Trachten zu zeigen. Es ist schön, die Tradition zu pflegen und den Gästen ein Stück Geschichte der Siebenbürger Sachsen näher zu bringen. Danke auch für die leckeren Salat- und Kuchenspenden; unser Tisch war wieder reichlich gedeckt.Zur Erinnerung: Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst mit siebenbürgischer Liturgie am 31. März in der Evangelischen Kirche in 71263 Weil der Stadt, Paul-Reusch-Straße 3, Beginn: 10.30 Uhr, anschließend Mittagessen und Kaffee im nebenan gelegenen Gemeindehaus. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele Trachtenträger dabei wären. Kuchen- und Salatspenden sind willkommen. Um besser planen zu können, bitte ich die Spender um kurzen Anruf unter: (07044) 33347 ab 18.00 Uhr. Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße auf diesem Wege an alle Mitglieder und Freunde unseres Vereins.

Lieselotte Paulini