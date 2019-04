7. April 2019 Druckansicht

Kirchenburgen-Vortrag von Rudolf Girst in Nürnberg

Die Besucher des Vortrags „Kirchenburgen und Kirchen in Siebenbürgen“ erlebten am 14. März einen einmalig schönen Nachmittag im Gemeindehaus der St. Paulskirche Fürth. Es war Heimatkunde-Unterricht vom Feinsten mit außergewöhnlich guten Aufnahmen aus unserer unvergessenen Heimat Siebenbürgen, ein Nachmittag, der noch lange wohltuend in uns nachklingt.

Die Besucher des Vortrags „Kirchenburgen und Kirchen in Siebenbürgen" erlebten am 14. März einen einmalig schönen Nachmittag im Gemeindehaus der St. Paulskirche Fürth. Es war Heimatkunde-Unterricht vom Feinsten mit außergewöhnlich guten Aufnahmen aus unserer unvergessenen Heimat Siebenbürgen, ein Nachmittag, der noch lange wohltuend in uns nachklingt.

Der Fürther Siebenbürgische Chor bot zum Auftakt mit den Liedern „Willst du Gottes Werke schauen, komm ins Siebenbürger Land", „Ein feste Burg ist unser Gott" und „Hab Sonne im Herzen" den emotionalen Einstieg. Die kunstvollen Handarbeiten an Wandbehängen, Tischdecken und Krügen schufen die passende Einstimmung zum Vortrag. Der Referent bot eine klar strukturierte, kenntnisreiche Meisterleistung, bestens verständlich und mit ganzem Herzen dabei. Die Besucher verfolgten gebannt den Lichtbildvortrag, man freute sich über die in vertrauten Tälern eingebetteten Heimatorte, über die zum Teil noch verhältnismäßig gut erhaltenen oder restaurierten trutzigen Kirchenburgen, umringt von den stolzen Gipfeln der Karpaten. Mit ergriffenem Applaus dankten die Besucher unserem Landsmann Rudolf Girst, der während zahlreicher Rundreisen durch Siebenbürgen die vielen Kulturstätten dokumentierte und uns eine beeindruckende imaginäre Reise durch unsere unvergessene Heimat bot. Nachbarmutter Rosel Potoradi

