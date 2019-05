Kreisgruppe Gummersbach: Kinder färben begeistert Ostereier

Am 13. April ab 11.00 Uhr wurden im Evangelischen Seniorenzentrum Gummersbach Ostereier nach alter siebenbürgischer Tradition gefärbt. Eingeladen hatten die Kreisgruppe Gummersbach des Verbandes der Siebenbürger Sachsen und das Evangelische Gemeindezentrum Gummersbach.

Ostereierfärben in ummersbach. Foto: Christin Schneider

Vorsitzender Günter Scheipner begrüßte die 17 Eltern und neun Kinder. Presbyter Frank-Michael Rommert war leider verhindert, wünschte aber der Veranstaltung ein gutes Gelingen.Die Kinder und Eltern verzierten über 200 Eier mit viel Hingabe und Ausdauer mit Blumenblättern, Grashalmen und Blüten und verschnürten jedes einzelne fest in einem Strumpf. Anschließend wurden sie in einem Sud aus roten Zwiebelschalen gekocht und zum Abschluss mit einem Öltuch oder einer Speckschwarte auf Hochglanz gebracht. Jeder hatte die notwendigen Utensilien selbst mitgebracht.Bei so viel Einsatz und Hingabe wurde man hungrig. Mit Würstchen, Nudelsalat und frisch gebackenem Hausbrot wurden alle gut satt. Der frisch gebackene Baumstritzel und der gespendete Kuchen waren dann der Höhepunkt des Nachmittags für die Erwachsenen. Nach getaner Arbeit wurden mit den Kindern einige Spiele durchgeführt. Es war ein gelungener Tag. Bei leider sehr niedrigen Temperaturen mussten alle Aktivitäten im Begegnungsraum des Altenzentrums durchgeführt werden, was der Begeisterung und der Freude aber keinen Abbruch tat. Die Kinder und Erwachsenen gratulierten und sangen Katharina Scheipner ein Ständchen, die an diesem Tag Geburtstag hatte. Die Überraschung war gelungen.Vielen Dank an Roswitha Martini, Katharina Scheipner, Krista Löw, die diesen Tag hervorragend organisiert hatten, sowie an alle fleißigen Helfer und Kuchenspender.Die Teilnehmer haben sich zu einem gemeinsamen Plätzchenbacken amverabredet.

Günter Scheipner