Dagmar Dusil liest in Gummersbach

Am 8. März um 19.00 Uhr liest die siebenbürgische Autorin Dagmar Dusil (Bamberg) aus ihrem neuen Roman „Das Geheimnis der stummen Klänge“ in der Emmauskirche, Kirchweg 1, in Gummersbach-Derschlag. Dazu lädt die Evangelische Kirchengemeinde Wiedenest-Derschlag herzlich ein.

Dagmar Dusil, in Hermannstadt geboren, studierte Anglistik und Germanistik mit Magisterabschluss an der Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg. Seit ihrer Ausreise 1985 in die Bundesrepublik veröffentlichte sie u.a. zahlreiche Prosatexte und den Lyrikband „Transitschatten“. Bekannt ist sie auch als Herausgeberin. Insbesondere mit den Bänden „Mit Erinnerungen gepflastert. Eine Anthologie“ und „Im Schnee der Erinnerungen. Hermannstadt: dokumentiert-erinnert-recherchiert“ setzt Dagmar Dusil ihrer alten Heimat ein besonderes Denkmal.Umrahmt wird die Lesung vom herausragenden ukrainischen Pianisten Viktor Kharenko, der seit 2022 mit seiner Familie in Derschlag lebt. Mit Klängen von Frédéric Chopin wird er passend zu den unbeschwerten Dur- und auch zu den traurigen Moll-Erzähl-Akkorden des Romans in die Welt der beiden Protagonistinnen entführen, die der Niedertracht des kommunistischen Staatsterrors ausgeliefert sind und aus der ihnen nur mühevoll die Selbstbefreiung gelingt.Im Anschluss an die Lesung bietet sich die Gelegenheit, bei einem kleinen Umtrunk mit siebenbürgischem Fingerfood mit der Autorin ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist kostenlos. Der Kirchengemeinde freut sich, Sie in der Emmauskirche begrüßen zu dürfen! Weitere Informationen auf der Homepage der Kirchengemeinde www.emmaus-kirchengemeinde.de