Böblinger Teilnahme am Heimattag

Zum Heimattag reiste die Kreisgruppe Böblingen am Pfingstsonntag, dem 9. Juni, mit 100 Personen in zwei Bussen an. Viele unserer Mitglieder verbrachten aber das gesamte Wochen­ende in Dinkelsbühl.

Mit dem Heimattag verbinden wir: Tracht, Tanz und Tradition. Besonders stolz sind wir darauf, dass wir unsere Trachtenvielfalt mit einer so großen Anzahl von etwa 90 Trachtenträgerinnen und -trägern – ohne unsere Musikanten mitzuzählen – beim Umzug präsentieren konnten. Es war sehr beeindruckend. Wir freuen uns auch, dass sich die Heimatortsgemeinschaft Kleinschelken uns angeschlossen hat. Direkt vor uns spielte unsere Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen e.V. und sorgte für super Stimmung während des Aufmarsches. So konnten wir beim Umzug zeigen, dass wir zu den stärksten Gruppen in Baden Württemberg zählen. Aufmarsch und gemeinsamer Tanz der siebenbürgisch-sächsischen Tanzgruppen. Video: Günther Melzer Dieses Jahr tanzte unsere 2018 gegründete Jugendtanzgruppe das erste Mal bei den Gemeinschaftstänzen vor der Schranne mit. Sie zeigte mit vielen anderen Tänzerinnen und Tänzern den „Muotataler“ und „I der Mühli“. Aufgrund des Wetterumschwungs fiel der „Bärnermutz“ aus. Wir bedanken uns ganz herzlich für eure Unterstützung, die hohe Beteiligung und das große Interesse an der siebenbürgischen Kultur. Böblinger Eindrücke vom Heimattag in Dinkelsbühl. Fotos: Gertrud Intze



Das Dinkelsbühl-Wochenende bedeutet immer auch: Brauchtum und Beisammensein sowie Party und Pali. Auf dem Zeltplatz übernachteten am Wochenende über 40 junge Siebenbürger Sachsen aus Böblingen. Sie haben viel getanzt, gesungen und gelacht – auch nach dem Feiern im Festzelt bis spät in die Nacht hinein.



Der Heimattag war für die Kreisgruppe Böblingen aber auch: Spiel und Spaß. Das erste Mal meldeten wir eine Fußball- und Volleyballmannschaft an: die Siebenböblinger. Die 13 Fußballer konnten sich bei 26 °C bis ins Viertelfinale kämpfen. Die Volleyballer/innen belegten beim kleinen Turnier dieses Jahr nur den vierten Platz. Alle gaben dabei ihr Bestes und freuten sich, dabei zu sein.

