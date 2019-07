26. Juli 2019 Druckansicht

Kreisgruppe München: Sommer, Sonne und Tradition. Kronenfest in Riedmoos

Das alljährliche Kronenfest der Kreisgruppe München in Zusammenarbeit mit der Jugendtanzgruppe München, den Nachbarschaften Garching und Lohhof fand am 30. Juni in Unterschleißheim-Riedmoos statt. Bei tropischen Temperaturen wurde an die Ursprünge des Kronenfestes in Siebenbürgen erinnert.

Nach dem Einzug der 100 Trachtenträger eröffnete Astrid Weber, Vorsitzende der Kreisgruppe München, das Fest. Sie betonte, dass die Tradition im Laufe der Zeit Abwandlungen annehme, der ursprüngliche Gedanke dahinter jedoch nicht vergessen werden sollte. Sie freute sich, dass die Gäste trotz Hitze mit Freude am Kronenfest teilnahmen. Weber dankte ganz besonders Christoph Böck, Bürgermeister von Unterschleißheim, für die Überlassung des neuen Kronenbaumes und Herrn Schmidt vom Baureferat für die unbürokratische Unterstützung des Transportes.



Als Ehrengäste durften wir Pfarrer Christian Weigl mit einer wunderbar passenden Predigt, den Bürgermeister von Unterschleißheim Christoph Böck und den Bürgermeister der Stadt Garching Dr. Dietmar Gruchmann sowie Martina Schorsten als Stellvertretende Bundesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland begrüßen. Sie nahmen aktiv am Programm teil und begrüßten ihrerseits alle Gäste in wohlgesetzten Reden. Leon Rosenfeld besteigt die Krone in Riedmoos. Foto: Gerhard Miess

Es folgten Darbietungen der Jugendtanzgruppe München, der Kindertanzgruppe Garching sowie der Tanzgruppe und Kindertanzgruppe Lohhof. Die Gasttanzgruppe aus Augsburg sorgte mit dem „Zillertaler Hochzeitschmarsch“ und dem „Hettlinger Bandritter“ zusätzlich für reichlich Stimmung. Abgerundet wurde das Programm mit den Gemeinschaftstänzen „Reklich Med“ und „In dr Mühli“ sowie den Heimatliedern „Af deser Ierd“ und „Siebenbürgenlied“ unter Begleitung der Blaskapelle. Die siebenbürgisch-sächsischen Tanzgruppen München, Augsburg, Lohhof und Garching nach den erfolgreichen Tanzdarbietungen in Riedmoos. Foto: Gerhard Miess



Wir freuen uns bereits jetzt auf unser Kronenfest im kommenden Jahr und hoffen auf ein Wiedersehen! Nach den offiziellen Ansprachen begann der – vor allem für die Kinder – spannende Teil. Die Krone wurde be­stiegen! Dieses Jahr von unserem langjährigen Tanzgruppenmitglied Leon Rosenfeld. Dank eines ausgiebigen Trainings vorab, einer Menge Adrenalin und eines begeisterten Publikums gelang es dem 13-Jährigen in kürzester Zeit die Krone zu erreichen. Aus luftiger Höhe trug er ein Gedicht in siebenbürgisch-sächsischer Mundart vor, in dem auf den Sinn des Festes und die existenzielle Bedeutung der Ernte für die Dorfbevölkerung der Siebenbürger Sachsen hingewiesen wurde. Anschließend regnete es aus der Krone Süßigkeiten und Leckereien für die Kinder. Ein herzlicher Dank geht an die Moderatoren Beate Fleps und Marinus Meßmer, die uns durch das Programm führten, an die Original Siebenbürger Blaskapelle, die uns den gesamten Tag trotz hoher Temperaturen verschönerte, an die Tanzgruppen Lohhof, Garching und Augsburg für ihre Tanzeinlagen sowie alle Helfer und Kuchenbäckerinnen, die zum Gelingen des Festes beitrugen. Das Projekt wurde auch dieses Jahr aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Patricia Helwig, Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München

Schlagwörter: München, Kronenfest, Unterschleißheim, Garching

