



17. Oktober 2025

Eröffnung der Ballsaison 2026: Einladung zum Großen Siebenbürgerball in München

Wir möchten Sie recht herzlich einladen, die traditionelle Ballsaison mit uns auf dem Großen Siebenbürgerball am 31. Januar 2026 im Hofbräukeller München zu eröffnen!





Die Karten für unseren Ball kosten 40 Euro, Verbandsmitglieder zahlen 33 Euro, SJD-Mitglieder 16 Euro und Jugendliche unter 27 Jahren 23 Euro. Wir bitten um Bestellung der Karten beim Verband der Siebenbürger Sachsen, Telefon: (089) 23660910, E-Mail: landesverband.bayern [ät] siebenbuerger.de. Mit unserem Schirmherren dem Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, den zwei Show-Acts und der Musikband „TraunSound“ bieten wir Ihnen wieder ein attraktives Programm für einen glanzvollen Abend in stimmungsvollem Ambiente. Der Einlass startet um 18.00 Uhr, Ballbeginn ist um 19.00 Uhr.Die Karten für unseren Ball kosten 40 Euro, Verbandsmitglieder zahlen 33 Euro, SJD-Mitglieder 16 Euro und Jugendliche unter 27 Jahren 23 Euro. Wir bitten um Bestellung der Karten beim Verband der Siebenbürger Sachsen, Telefon: (089) 23660910, E-Mail: landesverband.bayern [ät] siebenbuerger.de.

Schlagwörter: Siebenbürgerball, München, Verband

