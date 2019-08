Kronenfest in Waldkraiburg

Mit 28 Trachtenpaaren konnte der neue Vorsitzende der Kreisgruppe Waldkraiburg, Walter Connert, den Trachtenzug beim diesjährigen 27. Kronenfest auf dem Freigelände Hotzenplotz des Hauses Sudetenland anführen.

Fabian Stein hat sein Plätzchen in der Waldkraiburger Krone erklommen.

Die Trachtenträger beim Waldkraiburger Kronenfest. Fotos: Heinz Fray

Unter den mehreren Hundert Gästen begrüßte er bei herrlichem Wetter die drei Bürgermeister von Waldkraiburg Robert Pötzsch, Richard Fischer und Inge Schnabl, Landrat Georg Huber, die Stadträte Karin Bressel, Charlotte Konrad, Annemarie Deschler, Michael Steindl, Done Brunnhuber, Franz Belkot, Anneliese und Alexander Will sowie Altbürgermeister Siegfried Klika. Ebenfalls anwesend waren der stellvertretende Landesvorsitzende des Verbandes, Harry Lutsch, Ehrenvorsitzender Mathias Möss, der evangelische Stadtpfarrer Simon Stritar, Pfarrer i.R. Heinrich Brandstetter, der Vorsitzende der Eghalanda Gmoi, Karl Heinz Spiegl, die Vorsitzenden der Kreisgruppen Traunreut, Richard Schneider, Pfarrkirchen – Rottal-Inn, Ilse Gärnter, und Ebersberg, Aneta Schätzl, die Tanzgruppenleiterin aus Landshut, Andrea Wagner, die Sprecherin der Nachbarschaft Erding, Ingrid Schwarz, von Waldkraiburg TV Sepp Pöllmann sowie Jürgen und Angelika Schnabl von Radio Siebenbürgen.Das reichhaltige kulturelle Programm eröffnete die Blaskapelle der Banater Schwaben aus Waldkraiburg mit sanften Klängen zum Mittagstisch, bei dem es Spezialitäten wie Mici und Baumstriezel gab. Am Nachmittag folgte der Aufmarsch der 28 Trachtenpaare zum Kronenbaum; vom Kind bis zum Senior war alles dabei. Bürgermeister Pötzsch stellte in seiner Ansprache fest: „Wo Kultur gelebt wird, hat man seine Heimat.“ Er wusste, wovon er sprach, war er doch dieses Jahr der erste Waldkraiburger Bürgermeister, der beim Heimattag in Dinkelsbühl mit der Kreisgruppe in siebenbürgischer Tracht aufmarschierte. Unter der Krone sang der Waldkraiburger Chor unter der Leitung von Johanna Pelger „Am Honterstreuch“, „Angderm Lirber“ und das „Heimatlied“. Begleitet wurde er teilweise vom jungen Lukas Friedsmann mit dem Akkordeon. Unter der Leitung von Elfriede David, Katharina Stein und Christine Depner führte die Kindertanzgruppe den „Zillertaler Hochzeitsmarsch“ vor. Nachdem Fabian Stein das dritte Jahr in Folge den über zehn Meter hohen Kronenbaum erklommen und die wartenden Kinder unter dem Baum mit Süßigkeiten verwöhnt hatte, war die Reihe an der neu gegründeten Jugendtanzgruppe Waldkraiburg.Auf Initiative des neuen Vorstandes hatte sich in den letzten Monaten eine Jugendtanzgruppe zusammengefunden, die mit dem „Nagelschmied“ und dem „Muertitaler“ ihre Premiere unter der Leitung von Sarah-Michelle Müller und Melanie Weber unter dem Kronenbaum hatte. Kreisgruppenvorsitzender Connert fand viele Worte des Dankes an die Leiterinnen und Leiter der einzelnen Gruppen, vor allem aber an die Mitglieder der neuen Jugendtanzgruppe, die nicht nur Tanzen gelernt hatten, sondern auch das Baumstriezelbacken. Bevor sämtliche Trachtenträger drei weitere Tänze unter der Krone tanzen durften, wurden das Siebenbürgen-Lied und die Bayernhymne gesungen.Außerdem gab die neue Jugendreferentin Antje Tenghea bekannt, dass man mittlerweile unter „siebenbürgerKG.Waldkraiburg“ auf Instagram und Facebook viele Nachrichten bzw. Fotos abrufen kann. Unterstützt wurde Antje Tenghea von Heinz Fray, der auch als Designer des Kronenfestplakates und der neuen Polo-Shirts für die Helfer der Kreisgruppe und des Kronenfestes verantwortlich war. Die Shirts sind vorne mit dem siebenbürgischen Wappen versehen und hinten mit der Frage: Siebenbürger Sachsen – Wir l(i)eben Tradition ... du auch?Beim traditionellen Tischtennisturnier belegte Alexander Beiler den ersten Platz, gefolgt von Julian Stein und Lukas Friedsmann. Die „Herzstürmer“, die am Abend das Zepter übernahmen, spielten zünftige Tanzmusik und verbreiteten beste Laune bis spät in die Nacht.Es war wieder einmal ein sehr gelungenes Kronenfest – so, wie alle Beteiligten es sich gewünscht hatten.

Herbert Liess