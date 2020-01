Kreisgruppe Rastatt: Orientierung und Geborgenheit …

… diese zwei braucht jeder von uns. Die beiden Schlagworte begleiteten die Advents- und Weihnachtsfeier unserer Kreisgruppe am 15. Dezember im Bildungshaus St. Bernhard von 15.00 bis 18.00 Uhr.

Weihnachtsmann bescherte Kinder in Rastatt. Foto: J. K.

Die „Karpatenländer Musikanten“ eröffneten die Feier mit einem Instrumentalstück. Der Vorsitzende der Kreisgruppe, Manfred Schmidt, lieferte einen kurzen Rückblick und eine Programmvorschau. In einer Schweigeminute wurde der Mitglieder gedacht, die im verflossenen Jahr für immer von uns gegangen sind. Auch den Terminkalender für 2020 gab Schmidt bekannt. Pfarrer i.R. Wilhelm Lienerth zeigte einen selbst gebastelten „Lichtert“ und erklärte dessen Bedeutung in der Andacht. Er erwähnte auch das „Lichtertsingen“, bei dem in der alten Heimat auf den Glauben hingewiesen wurde, auf die richtige Orientierung im Leben. Die Botschaft „Christ, der Retter ist da“ bringt uns Geborgenheit und Zuversicht.Die Beiträge von Peter Lukesch, Johann Krestel und Regina Kartmann vermittelten positive Gedanken über den tieferen Sinn der Weihnachtszeit. Der Weihnachtsmann, gespielt von Samuel Schuster, bescherte die Kinder, die ihrerseits für ihre Gedichtvorträge reichen Beifall ernteten. Es folgte ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und vielerlei Kuchen, der von den beteiligten Frauen gespendet worden war. In Begleitung der Blaskapelle wurden die Weihnachtslieder von den ausliegenden Blättern gesungen. Auch die Bescherung der Seniorinnen und Senioren durfte nicht fehlen. Ein herzliches Dankeschön ging an alle Mitwirkenden, darunter an die Frauengruppe. Die Feier endete mit der Vergabe der Tombola-Päckchen.Seitens des Vorstandes wünschte man allen Landsleuten gesegnete Festtage und ein gutes, gesundes Jahr 2020.

J. Krestel