Kreisgruppe Ingolstadt: Ausklang und Neubeginn

Das Jahr 2024 wird vielen Mitgliedern der Kreisgruppe Ingolstadt sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Ein Großereignis jagte das andere: der Heimattag zu Pfingsten in Dinkelsbühl, wo wir 75 Jahre Gemeinschaft feiern konnten, das große Sachsentreffen im August in Hermannstadt oder der Heimattag in Wels in Österreich.

Vorstandsmitglieder der Kreisgruppe Ingolstadt beim Silvesterball in Großmehring mit Manfred Binder, Vorsitzender (2. v. r.), und Siegbert Bruss, Chefredakteur der Siebenbürgischen Zeitung (3. v. r.) Foto: Ingeborg Binder

Gekrönt wurde das vorige Jahr durch die 50-jährige Jubiläumsfeier der Kreisgruppe Ingolstadt am 15. Juni. Das 75-jährige Jubiläum des Landesverbandes Bayern am 19. Oktober in Nürnberg durften wir ebenfalls mitgestalten. Viel Spaß für Groß und Klein gab es auf den gut besuchten Bällen unserer Kreisgruppe, die im Laufe des Jahres ihren festen Rhythmus gefunden haben.Mitte Dezember haben die Frauen der Bäckerinnengruppe wieder Lebkuchen gebacken und gemeinsam im Vereinsheim verziert. Tatkräftige Unterstützung beim Verzieren erhielten wir von sieben Jugendlichen aus der Jugendtanzgruppe. Es entstanden kleine Kunstwerke, die zusammen mit je einem Buch und Süßigkeiten liebevoll in die 150 Päckchen gepackt wurden. Mit diesen Päckchen wurden die Kinder nach dem Weihnachtsgottesdienst in der St. Markus Kirche beschert. Von der Ehrfurcht der Hirten predigte Pfarrer Dr. Jonathan Kühn, die Kinder trugen Gedichte vor und ein Trio spielte Weihnachtslieder auf den Keyboards. Die Burgberger Singgruppe und die Siebenbürger Banater Blaskapelle gestalteten den Gottesdienst musikalisch mit.Mit einem rauschenden Fest wurde das Jahr 2024 beendet und das neue Jahr 2025 begrüßt. Die Highlife-Band spielte beim Silvesterball in der Nibelungenhalle in Großmehring zum Tanz auf und sorgte für eine stets volle Tanzfläche. „Wir wollen in diesem neuen Jahr auf unseren bisherigen Erfolgen aufbauen“, so Manfred Binder, Kreisgruppenvorsitzender, in seiner Ansprache wenige Minuten nach Beginn des neuen Jahres. Er fuhr fort: „Lasst uns das neue Jahr als Chance sehen, neue Wege zu gehen, voneinander zu lernen und gemeinsam weiterzuwachsen. Unser Verein ist stark, weil wir zusammenhalten – und das wird auch in Zukunft unser größter Trumpf sein. Ich wünsche euch und euren Familien ein frohes neues Jahr voller Gesundheit, Glück und Erfolg.“So starten wir fröhlich mit dem Faschingsball am 15. Februar in der Nibelungenhalle in Großmehring. Einlass ist ab 18.00 Uhr, Beginn 19.00 Uhr. Es spielen die „Strings“. Die Showtanzgruppe „Dance Passion“ hat ihren Auftritt zugesagt. Herzliche Einladung!

Ingeborg Binder