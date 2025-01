Kreisgruppe Ludwigsburg: Adventsfeier mit Tanzgruppenpremiere und Nikolausbesuch

Am Samstag, dem 7. Dezember, fand die traditionelle Adventsfeier der Kreisgruppe statt, die in diesem Jahr mit einem besonderen Auftritt der Tanzgruppe Ludwigsburg, dem Nikolausbesuch und einer fröhlichen Kinderbescherung bereichert wurde. Das festlich geschmückte Gemeindehaus in Eglosheim war gut gefüllt.

Die Jugendtanzgruppe Ludwigsburg begeisterte mit ihrem ersten Auftritt bei der Adventsfeier. Foto: Dieter Goschler

Einen besonderen Höhepunkt bot die Jugendtanzgruppe Ludwigsburg, die mit vier Paaren zum ersten Mal auftrat und die Anwesenden mit drei schwungvollen Tänzen begeisterte. Die jungen Tänzerinnen und Tänzer unter der Leitung von Anita Bierkoch und Doreen Bartesch strahlten vor Freude und Energie in ihren Trachten. Zwischen den Darbietungen las Laura Miess, eine der Tänzerinnen, ein Weihnachtsgedicht vor. Der Auftritt der Jugendtanzgruppe bei der Adventfeier erwies sich als voller Erfolg und zeigte, wie wichtig es ist, die jüngere Generation in die Traditionen der Kreisgruppe einzubinden.Die Kreisgruppenvorsitzende Astrid Rheiner begrüßte die Gäste warf einen kurzen Rückblick auf die vergangenen Monate. Sie gedachte den verstorbenen Mitgliedern der Kreisgruppe aus dem Jahr 2024. Die Altersjubilare der Kreisgruppe wurden vorgelesen. Die Mitglieder des Vorstandes hatten sie im Laufe des Jahres besucht und ihnen die herzlichsten Glückwünsche überbracht.Die Adventsandacht wurde geleitet von Pfarrer i.R. Robert Ziegler aus Ehningen bei Böblingen. In seiner Ansprache ermutigte er die Anwesenden, in dieser besinnlichen Zeit Hoffnung und Zuversicht zu finden, auch wenn die Zukunft oft ungewiss erscheint. Die Worte des Pfarrers fanden großen Anklang und regten zum Nachdenken an.In der Pause hatten die Besucher die Gelegenheit, sich an einem reichhaltigen Kuchenbüfett zu bedienen. Die selbstgebackenen Leckereien fanden großen Zuspruch und luden zum Verweilen und Plaudern ein. Herzlichen Dank an alle Bäckerinnen und Bäcker für die vielen Kuchenspenden, die wir genießen durften.Den zweiten Teil der Veranstaltung eröffnete Marc Fernolend mit einer kurzen Weihnachtsgeschichte. Ein weiterer Höhepunkt des Nachmittags war der Besuch des Nikolaus, der mit seinem freundlichen Lächeln und einem großen Sack voller Geschenke die Kinderaugen zum Leuchten brachte. Die kleinen Gäste waren begeistert, als sie ihre Geschenke entgegennahmen und mit dem Nikolaus ein paar fröhliche Worte wechselten.Die festliche Stimmung wurde durch das gemeinsame Singen von Adventsliedern unter Gitarrenbegleitung von Elfriede Imrich noch verstärkt. Wie jedes Jahr wurden in der Pause Tombolalose verkauft. Die 15 Gewinne wurden am Ende der Veranstaltung durch die Kinder ausgelost, die Gewinner konnten sich über einen gebackenen Nikolaus freuen.Insgesamt war die Adventsfeier ein gelungenes Ereignis, das die Gemeinschaft stärkte und die Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest spürbar machte. Ein besonderer Dank geht an alle, die zum Gelingen dieses besonderen Nachmittags beigetragen haben.

Astrid Rheiner