Gehaltvolle Beiträge zur Adventsfeier in Bonn

Am ersten Adventssonntag, dem 1. Dezember, trafen sich etwa 40 Mitglieder der Kreisgruppe Bonn in den Räumen des Gemeindehauses der Luther-Kirche, um mit der traditionellen Weihnachtsfeier das Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen.

Der Bundesvorsitzendes des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, Rainer Lehni, während seiner Ansprache in Bonn. Fotos: p.z.

Dr. Paul Eisenburger stellt Fragen zum Inhalt der Adventszeit.

Bereits beim Eintreten wurden wir von einem schön geschmückten Tannenbaum auf den Abend eingestimmt. Durch den Raum mit den weihnachtlich gedeckten Tischen zog der Duft von Kaffee und selbst gemachtem Gebäck.Nachdem die Gäste Platz genommen hatten, wurden sie von Johannes Hendel, dem Vorsitzenden der Kreisgruppe, begrüßt. Er gab den Verlauf des Abendprogramms bekannt, streifte mit knappen Worten unsere Aktivitäten während des verflossenen Jahres und äußerte die Hoffnung, dass im kommenden Jahr das landsmannschaftliche Miteinander reger sein möge.Dann würdigte Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, unsere Bemühungen in der Kreisgruppe weitere Tätigkeiten anzuregen. Anschließend verlieh er dem ehemaligen Kreisgruppenvorsitzenden Julius Wegmeth das Silberne Ehrenwappen des Verbandes. Er endete mit dem Verlesen eines Weihnachtsgedichtes in sächsischer Mundart.Unser „Vize“, Dr. Paul Eisenburger, setzte dann den weihnachtlichen Teil des Abends fort. Er sprach über das Evangelium und fand erstaunliche Parallelen zu einigen Strophen unseres Siebenbürgenliedes. Dann stimmten die Anwesenden, von Dr. Paul Eisenburger am Flügel und seiner Tochter Christina mit der Trompete begleitet, die wohlbekannten Weihnachtslieder an.Einen weiteren, sehr gehaltvollen Beitrag lieferte das Ehepaar Dr. Ruth und Horst Fabritius. Sie stellten eine mit der Koautorin Helga Lutsch in jahrelanger Arbeit verfasste Anthologie über den Ort und das Brauchtum Agnethelns vor. „Wo die Urzeln zu Hause sind“ ist mit „Schritten durch Geschichte und die Kirchenburg Agnethelns“ gleichzusetzen. Das reich illustrierte Buch (rumänische Fassung „La vatra lolelor“) mit Schwerpunkt Urzeln ist unentgeltlich beim Deutschen Forum und in der Ausstellung in der Kirchenburg Agnetheln zu beziehen. Zum weiteren Programm trugen Brita Kirschner und Erika Csurahn mit besinnlichen Weihnachtsgeschichten bei.Bei Kaffee und Kuchen tauschte man sich noch ausgiebig aus, denn viele hatten sich lange nicht gesehen und es gab manches zu erzählen. Der Nachmittag verflog wieder einmal viel zu schnell. Unsere Feier wurde mit dem Siebenbürgenlied beendet.Der Vorstand der Kreisgruppe Bonn bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen der Feier beigetragen haben, und wünscht sowohl den Mitgliedern der Kreisgruppe als auch ihren Verwandten und Freunden ein frohes Weihnachtsfest und Glück und Gesundheit für das kommende Jahr!

p.z.