24. November 2020

Herbstwanderung der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd

Mit kleinen Schritten in die Freiheit – so fühlte es sich zumindest an – wagte eine kleine Gruppe Mitglieder eine Herbstwanderung. Unter der Führung von Albert Terschanski wanderten wir auf dem Biblischen Wein-Wander-Weg in Weinstadt.

Schwäbisch Gmünder Wandergruppe auf dem Biblischen Wein-Wander-Weg Auf dem Weg durch die Weinberge zeigte sich der goldene Oktober mit einem herrlich bunten Herbstbild sowie vom Aussichtspunkt ein Panoramablick über das Städtchen Weinstadt. Der neu eingerichtete Themenweg machte die Beziehung zwischen Weinanbau und Bibel an verschiedenen Themenstationen, an markanten Häusern im Ortskern sowie im Weinberg sichtbar. Anschaulichen Tafeln konnte man entnehmen, dass die Arbeit im Weinberg schweißtreibend ist. Wie die Bibel berichtet: Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Des Weiteren heißt es: Nachdem Noah mit seiner aus Holz gebauten Arche auf dem Berg Ararat nahe dem Kaukasusgebirge landete, soll er den ersten Weinberg der Weltgeschichte angelegt haben.



Am Ende unserer Wanderung war eine Einkehr zum Abendessen geplant und wurde auch mit einem Gläschen Wein abgeschlossen.



Die nahe Zukunft der Kreisgruppe ist nicht vielversprechend, da die kulturellen Aktivitäten in diesem Jahr wegen den Auswirkungen der Pandemie nicht stattfinden können. Allerdings bleiben wir optimistisch und hoffen, uns bald wiedersehen zu können. Bis dann bleibt alle gesund. Matthias Penteker

