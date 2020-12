Landesverband Bayern: Weihnachtsgrüße des Landesvorsitzenden Kloos

Liebe Freunde, liebe Landsleute, meine Damen und Herren! Weihnachten steht vor der Tür – die stille, heilige Nacht. Weihnachten bringt Licht in die dunkle Zeit des Jahres. Es soll nicht nur äußerlich hell und warm werden, sondern auch in den Herzen der Menschen.

Der bayerische Landesvorsitzende Werner Kloos bei der Gesamtlandesvorstandssitzung im Februar 2020.

Dabei sollten wir diese Tage nutzen, um zu uns selbst zu finden und einmal zur Ruhe kommen, nachzudenken über uns selbst und unser Leben, dabei den Blick dennoch nach vorne gerichtet. In dieser besinnlichen Zeit lässt man das alte Jahr auch noch einmal vor dem geistigen Auge Revue passieren.Wir haben ein sehr turbulentes Jahr hinter uns, ein Jahr, in dem fast alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Ein Jahr, das es so in unserem Vereinsleben noch nie gegeben hat, ein Jahr, in dem wir aber auch sehr viel gelernt haben.Das Coronavirus ist sehr präsent in unserem Alltag, umso mehr freut es mich zu hören, dass in unseren Kreisen wenig Landsleute vom Virus betroffen sind und unsere Seniorenheime keine Corona-Fälle melden. Wir als Landesverband geben aktuelle Vorgaben an die Kreisgruppen weiter und ein ausgearbeitetes Hygienekonzept kann man der Homepage des Landesverbandes Bayern entnehmen.Aber auch mögliche positive Impulse können sich aus dieser Pandemie ergeben: Wie zum Beispiel die voranschreitende Digitalisierung, sie beschleunigt sich und kann – wenn wir das entsprechend gestalten – noch stärker in den Dienst unseres Landesverbandes gestellt werden. Da wollen wir den Digitalen Heimattag, die vielen digitalen Gottesdienste, die letzte Bundesvorstandssitzung oder den Podcast der siebenbürgischen Jugend „SJDeeptalk“ nicht vergessen. In einigen Bereichen haben wir auf die neuen Medien zugegriffen und konnten wunderbar miteinander kommunizieren. Zusätzlich haben wir auf diese Weise ein bisschen Kulturgut und Heimat in unsere Wohnzimmer gebracht.Wir konnten mit unserem Landesverband dieses Jahr einige Projekte zu Ende führen, andere haben wir begonnen oder werden dies tun. Besonders freut mich, dass es auch mit unserer Hilfe gelungen ist, Schloss Horneck fertig zu stellen und es der Pächterfamilie Pietralla zu übergeben.Des Weiteren haben wir das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. am 9. August 2020 in München gegründet. Gemeinsam wollen wir hier attraktive und langfristig angelegte Projekte schaffen. Wenn wir zusammenstehen, offen für Ideen sind, einander zuhören und uns gegenseitig unterstützen, dann können wir vieles umsetzen und vielleicht auch diejenigen von uns wieder in unsere Mitte holen, die sich abgewandt haben oder am Rande stehen.Wir werden mit dem Kulturwerk neue Erfahrungen sammeln, wir werden dazulernen, wir werden neue Kraft gewinnen und uns den künftigen Aufgaben stellen. Furcht verhindert Zukunft. Wir haben keinen Anlass uns zu fürchten. Wir dürfen und können auf unsere Stärken vertrauen.Alle bisherigen Erfolge wären nicht möglich gewesen, ohne Sie als Mitglied und ohne den unermüdlichen Einsatz der vielen Ehrenamtlichen in den einzelnen Kreisgruppen und im Landesverband. Ich möchte Sie aber auch bitten, diese, unsere gemeinsamen Erfolge in Gesprächen mit Familie, Freunden und bei Veranstaltungen ins Bewusstsein unserer Landsleute zu bringen, denn nur mit einer großen Zahl an Mitgliedern werden wir in Zukunft unsere Kultur erhalten und die berechtigten Interessen der Siebenbürger Sachsen durchsetzen können.Am Ende des Jahres möchte ich mich bei allen Landsleuten herzlich bedanken, die sich in vielfältiger Weise an der Entwicklung der Kreisgruppen und des Landesverbandes zum Wohle aller beteiligt haben. Ihr Engagement in den verschieden Kulturgruppen trägt dazu bei, die Kreisgruppen mit ihrem Landesverband lebens- und liebenswert zu erhalten und weiter zu entwickeln.Allen ehrenamtlich Tätigen gilt mein besonderer Dank. Den Beschäftigten der Geschäftsstelle danke ich für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die gewährte Unterstützung.Persönlich wie auch im Namen des geschäftsführenden Landesvorstandes wünsche ich Ihnen eine gute, friedvolle Adventszeit, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch in ein hoffentlich „anderes“ neues Jahr.

Ihr Werner Kloos, Landesvorsitzender