17. November 2021

"Schreiben ist eine Kunst": Gelungene Frauentagung in Hessen

Aus verschiedenen Gründen konnten an der Frauentagung des Landesverbandsa Hessen am 30. Oktober in Schlierbach leider nur 15 Frauen teilnehmen. Die Frauenreferentin Karin Scheiner hatte, wie immer bei solchen Gelegenheiten, den Raum des Dorfgemeinschaftshauses in Schlierbach wunderschön herbstlich geschmückt. Man fühlte sich sofort willkommen und war gespannt auf den Tag.

Anita Scheiner erläutert den Umgang mit Brushpens. Foto: Karin Scheiner Die Schriftstellerin Dagmar Dusil, die in Hermannstadt aufgewachsen ist, las aus ihrem neuen Buch „Auf leisen Sohlen. Eine Annäherung an Katzendorf“. Zwischen Oktober 2017 und Oktober 2018 weilte sie zeitweise als Dorfschreiberin in Katzendorf, das etwa 8 km von Reps entfernt ist. Frau Dusil gab uns spannende, lustige und auch andächtige Eindrücke mit. Sie erzählte, wie sie auf dem Pfarrhof gelebt und am Dorfleben teilgenommen hatte. Die Zuhörerinnen erlebten dank ihrer Erzählkunst einige Situationen hautnah. Die meisten hatten vorher noch nie von einer Dorfschreiberin gehört. Sie fanden es interessant zu erfahren, dass der Künstler Frieder Schuller der Initiator war und dieses Projekt sponsort. Dagmar Dusil war die fünfte Dorfschreiberin.



Der zweite Teil des Vormittags gehörte der Puppensammlerin Sabine Krautwurst. Sie besitzt über 200 Puppen. Sie hatte eine kleine Ausstellung vorbereitet und präsentierte uns Puppen aus Zelluloid, die fast alle in Babenhausen in der Firma Celba hergestellt wurden. Von Beruf Schneiderin, kleidet sie ihre Puppen authentisch und schneidert nach Originalvorlagen. Auch übernimmt Sabine Krautwurst deutschlandweit Reparaturarbeiten an Puppen.



Zum Mittagessen überraschten uns Karin Scheiner mit einer vegetarischen grünen Bohnensuppe und dem Nachtisch Trifle und Gertrud Istvan mit Brodalawend. Zubereitet wurden die Gerichte nach Rezepten aus dem Buch von Dagmar Dusil „Blick zurück durchs Küchenfenster“. Sie schmeckten nach Kindheit.



Gut gestärkt ging es dann zum kreativen Teil des Tages über. Die Künstlerin Anita Scheiner führte uns in die Kunst des Handletterings ein. Herbstliche Grußworte und Sprüche wurden mit Schmuckbuchstaben und bestimmten Stiften, sogenannte Brushpens, auf schönem Papier kunstvoll gestaltet. Alle Frauen konnten sich somit eine selbst gestaltete herbstliche Karte mitnehmen. Bei einer köstlichen Rotkäppchen-Torte von Hertha Tezel ließen wir den wundervollen, gelungenen Tag ausklingen und beschlossen einstimmig: Wir kommen wieder! Danke, Karin Scheiner & Team.

Heidi Roelofs und Karin Maurer

