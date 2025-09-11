



11. September 2025

Jubiläumsfeier „75 Jahre Verband der Siebenbürger Sachsen in Hessen“ im Hessischen Landtag in Wiesbaden

Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Hessen feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist eine akademische Feier am Freitag, dem 12. September, um 15.00 Uhr im Hessischen Landtag in Wiesbaden.

Programm wird von prominenten Rednerinnen und Rednern bestritten: Frank Lortz , Vizepräsident des Hessischen Landtags, eröffnet die Feier mit seiner Begrüßung.

, Vizepräsident des Hessischen Landtags, eröffnet die Feier mit seiner Begrüßung. Ansprache von Ingwelde Juchum, Landesvorsitzende und Stellv. Bundesvorsitzende des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Weitere Grußworte sprechen:



Prof. Dr. Roman Poseck, Hessischer Minister des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz Andreas Hofmeister, Hessischer Landesbeauftragter für Heimatvertriebene und Spätaussiedler Thomas Șindilariu, Unterstaatssekretär am Departement für Interethnische Beziehungen in der Regierung Rumäniens Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland Siegbert Ortmann, Vorsitzender des Bundes der Vertriebenen, Landesverband Hessen Festrede Die Festrede hält Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Link zum Video Livestream: Festakt zum Jubiläum „75 Jahre Verband der Siebenbürger Sachsen in Hessen“ im Hessischen Landtag in Wiesbaden, 12. September 2025, ab 14.00 Uhr Ingwelde Juchum betont in ihrer Ansprache die Bedeutung des Jubiläums: „Seit 75 Jahren sind die Siebenbürger Sachsen Teil der hessischen Gesellschaft. Wir haben unsere Traditionen bewahrt, Brücken gebaut und uns in vielfältiger Weise engagiert. Dieses Jubiläum ist nicht nur ein Rückblick, sondern auch ein Signal für die Zukunft: Wir wollen weiterhin aktiv Kultur und Gemeinschaft mitgestalten.“



Bereits um 14.00 Uhr lädt die Siebenbürgische Trachtengruppe Rüsselsheim die Gäste im Foyer des Hessischen Landtags zu einer Darbietung mit traditionellen Tänzen in farbenprächtigen Trachten ein. Musikalisch umrahmt wird die akademische Feier durch das Siebenbürgische Sextett, einem Ensemble aus sechs Musikern mit siebenbürgischen und hessischen Wurzeln.



Die akademische Feier im Hessischen Landtag ist die zentrale Veranstaltung im Jubiläumsjahr des Landesverbandes Hessen und knüpft zugleich an die kulturellen und gesellschaftlichen Beiträge an, die die Siebenbürger Sachsen seit 1949 in Hessen und Deutschland leisten. Livestream Die Veranstaltung wird live direkt aus dem Landtag auf YouTube über folgenden Link übertragen:

