



2. November 2025

Mitgliederversammlung und Wahlen in Hessen

Der Vorstand des Landesverbands Hessen des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland lädt alle Mitglieder zu den Wahlen für Sonntag, den 16. November, in das Haus der Kirche Katharina Bora, Marktstraße 7, in Rüsselsheim ein. Die Mitgliederversammlung beginnt um 14.00 Uhr, Einlass ist ab 13.30 Uhr.

Der Bundesvorsitzende Rainer Lehni hat sich bereit erklärt, die Wahlen zu leiten. Die Delegierten aus den Kreisverbänden und die Mitglieder des Vorstands sind stimmberechtigt. Die Veranstaltung wird vom Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz finanziell unterstützt. Alle Gäste sind herzlich willkommen. Karin Scheiner

Schlagwörter: Hessen, Wahlen, Landesvorstand

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.