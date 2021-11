Kreisgruppe Landshut: Neuer Vorstand gewählt

Am 23. Oktober fand die jährliche Mitgliederhauptversammlung der Kreisgruppe Landshut mit Neuwahlen des Vorstands in den Räumlichkeiten der Kirche St. Peter und Paul statt. Unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln fanden sich etliche Mitglieder ein, um von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Landshut, von links nach rechts, erste Reihe: Herta Breit, Johanna Arz, Edith Binder, Werner Kloos, Heinz Engber, Kerstin Arz (Vorsitzende), Jessica Krestel, Melanie Pauli; zweite Reihe: Karl-Heinz Kowatsch, Bernd Breit, Wilfried Hunyar, Florian Hagn, Andrea Wagner, Stefanie Christian, Christiane Christian, Irmgard Broos und Martin Molnar. Foto: Bernd Breit

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Martin Molnar und einem Grußwort des Vorsitzenden des Landesverbands Bayern, Werner Kloos, wurden langjährige, verdiente Mitglieder der Kreisgruppe geehrt. Der Landesvorsitzende verlieh Annemarie Thellmann eine Urkunde für ihr unermüdliches Schaffen innerhalb der Kreisgruppe Landshut. Martin Molnar erhielt das Silberne Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen für sein Wirken als Kreisgruppenvorsitzender und Gründungsmitglied der Siebenbürger Blaskapelle Landshut.Die Referenten, der Kassier, die Kassenprüfer und die Vertreter der aktiven Gruppen legten ihre Rechenschaftsberichte über die vergangenen zwei Jahre ab. 2020 hatte aufgrund der Pandemie keine Mitgliederhauptversammlung stattgefunden. Der alte Vorstand wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig entlastet. So konnte unter der Wahlleitung von Werner Kloos, unterstützt im Wahlausschuss von Fabian Kloos und Nadine Konnerth-Stanila, ein neuer Vorstand gewählt werden. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Kerstin Arz, Vorsitzende; Martin Molnar, 1. Stellvertreter; Bernd Breit, 2. Stellvertreter; Christiane Christian 3. Stellvertreterin; Wilfried Hunyar, Kassier; Andrea Wagner, Schriftführerin. Kassenprüfer sind Carolin Orth und Irmgard Broos. Werner Kloos wurde als Ehrenvorsitzender der Kreisgruppe in den Vorstand gewählt. Besonders erfreulich ist es, dass einige Referate wie Internet (Florian Hagn), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Stefanie Christian) und Kultur (Melanie Pauli) mit jungen, motivierten Mitgliedern besetzt werden konnten.Anschließend lud die Theatergruppe der Kreisgruppe Landshut zum Theaternachmittag ein. Unter der Leitung von Annemarie Thellmann wurde das Schauspiel „Bezuelt“ aufgeführt. Das Stück spielt in einem siebenbürgischen Dorf in den 1920er Jahren. In der Ehe des Tischlermeisters Ointz ist nicht alles so rosig, wie er meint. Seine Frau Riesi ist unzufrieden; vor allem, weil Ointz in der Wirtschaft des Dorfes immer wieder einen trinkt und sein Geld beim Kartenspielen verliert. Als die Ehefrau die Situation nicht mehr aushält, wendet sie sich an ihre Schwiegermutter. Durch eine List versucht sie, ihren Gatten wieder auf den rechten Weg zu bringen und den Ehesegen wiederherzustellen.Wir bedanken uns bei den Teilnehmern und Mitwirkenden der Hauptversammlung und insbesondere bei der Theatergruppe für die unterhaltsame Darstellung des Bühnenstücks in siebenbürgisch-sächsischer Mundart.

Stefanie Christian