



7. Oktober 2025

BdV wählt neue Verbandsspitze: Stephan Mayer soll auf Dr. Bernd Fabritius folgen

Am Freitag, den 10. Oktober 2025, werden die Delegierten der Bundesversammlung des Bundes der Vertriebenen (BdV) in Berlin ein neues Präsidium wählen. Der bisherige Präsident Dr. Bernd Fabritius wird nach fast elfjähriger Amtszeit nicht erneut antreten. Als Nachfolger steht der Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer zur Wahl.

Über ein Jahrzehnt lang stand der Siebenbürger Sachse Dr. Bernd Fabritius (CSU) an der Spitze des BdV. Die Aufnahme zeigt den Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten bei seiner Festrede zum 75-jährigen Jubiläum des Landesverbandes Hessen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, die am 12. September im Hessischen Landtag in Wiesbaden stattfand (s. Bericht: https://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/verband/26386-75-jahre-landesverband-hessen-wuerdige.html). Foto: Christian Schoger Bernd Fabritius, der erstmals 7. November 2014 in das Amt gewählt wurde, hatte bereits zur Einberufung der Bundesversammlung angekündigt, dass er nicht noch einmal kandidieren werde. „Die fast elf Jahre an der Spitze des BdV waren mir eine große Ehre. Das fortwährende Vertrauen unserer Mitglieder und die vielen Anliegen, die wir gemeinsam voranbringen konnten, erfüllen mich mit Stolz – und der Abschied stimmt mich wehmütig. Nun ist es nötig, dass ich als Bundesbeauftragter die regierungsseitige Neuaufstellung unserer Themen mit vollem Einsatz voranbringe. Es gilt, dort ein tragfähiges Fundament für die zukünftige Arbeit zu legen“, so der Siebenbürger Sachse Fabritius.



Stephan Mayer MdB (CSU) engagiert sich seit 2008 im BdV-Präsidium, seit 2016 als Vizepräsident. Aufgrund seiner familiären Wurzeln ist er überdies der Sudetendeutschen Landsmannschaft verbunden und gehört dem Präsidium des Sudetendeutschen Rates an. Mit der Leitung eines bundesweiten Dachverbandes hat der ehemalige Parlamentarische Staatssekretär bereits zwischen 2010 und 2018 als Präsident der THW-Bundesvereinigung Erfahrung gesammelt. Mayer betont: „Ich danke den Mitgliedsorganisationen des Bundes der Vertriebenen für den großen Vertrauensbeweis, der aus der Nominierung deutlich wird. Mit meiner Kandidatur, als Nachfolger von Bernd Fabritius das Amt des BdV-Präsidenten zu übernehmen, werfe ich meine politische ebenso wie meine Erfahrung im Verband voller Überzeugung in die Waagschale, um jetzigen und zukünftigen Herausforderungen zu begegnen. Die im BdV vertretenen Anliegen sind mir ein Herzensauftrag." Quelle: Bund der Vertriebenen

Schlagwörter: BdV, Wahl, Präsident, Bernd Fabritius, Mayer

